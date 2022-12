Miss Venezuela se va con todo contra el chavismo y Gobierno Maduro

La hermosa Sthefany Gutiérrez, Miss Venezuela 2017 y quien quedó de segunda finalista en Miss Universo, estuvo en entrevista con Jaime Bayly en la que habló sobre su vida.

La bella joven cumple 20 años este 11 de enero y asegura que el año que nació se posesionó Hugo Chávez.

“Es un sabor amargo. Toda mi vida he visto el mismo Gobierno. Cuando tenía 12 años podía debatir con mis tías de política. Cuando me gradué de bachiller quedé seleccionada para estudiar ciencias políticas en la Universidad del Zulia, pero quedé un poco decepcionada porque no era lo que yo creía”, señaló la reina.

La reina relató que una vez salió a protestar con varios estudiantes en el sector de Las Mercedes en Caracas, en el año 2016, y fue señalada con armas por parte de la guardia del vecino país. También afirmó que, al igual que todos los venezolanos, su familia tiene que hacer filas enormes para hacer mercado.



También manifestó que el tema político

es muy controversial y por eso se decidió a estudiar derecho.

“Muchas familias venezolanas tenían la discordia entre el chavismo y la oposición. Tenía una tía que era chavista y yo debatía con ella, pero hoy ella no pertenece a ningún bando político. Vivo en Venezuela y como cualquier joven tenía aspiraciones. Yo tuve que interrumpir mis estudios porque iniciaron las protestas”, añadió.

Finalmente, aseguró que su misión es llevar una misión de paz y aclaró que muchos venezolanos se han esparcido para buscar mejor vida porque en su país no lo pueden hacer.