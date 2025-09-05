Misteriosa criatura apareció en una playa y desató pánico entre turistas: hay fotos

Un inesperado hallazgo en la orilla del mar generó sorpresa, miedo y curiosidad entre decenas de turistas y lugareños. Lo que parecía ser una caminata tranquila terminó convertido en un suceso que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

El hecho ocurrió este miércoles en horas de la mañana en la playa de Cefn Sidan, ubicada en la ciudad de Pembrey, Gales, uno de los lugares más concurridos por familias y visitantes de la región.

Fue un turista el primero en encontrarse con la criatura, y en cuestión de minutos la zona se llenó de personas que no querían perderse la escena.

Las imágenes que circularon poco después muestran lo que parece ser una estructura ósea de gran tamaño con restos de carne en evidente estado de descomposición. Al principio, nadie lograba identificar de qué se trataba, lo que alimentó rumores y teorías que iban desde un “monstruo marino” hasta restos fósiles.

Misteriosa criatura apareció en una playa y desató pánico entre turistas. Foto: Captura de redes sociales

Sin embargo, expertos marinos fueron convocados para estudiar el caso y aseguraron que podría tratarse del cuerpo de un animal marino de enormes proporciones.

Publicidad

Los investigadores indicaron que aún es pronto para sacar conclusiones, pero el análisis servirá no solo para conocer la especie, sino también para establecer las posibles causas de la muerte.

Entre las hipótesis preliminares, los científicos mencionan la desnutrición y la contaminación del agua por plásticos como factores que afectan cada vez más a la vida marina en la zona. Para ellos, el hallazgo representa una oportunidad de obtener información valiosa sobre el estado de los ecosistemas en el mar de Irlanda.

La comunidad local, no obstante, vivió la experiencia de una forma muy distinta. Varios testigos describieron la escena como “espeluznante” y afirmaron que jamás habían presenciado algo parecido en la costa. Mientras tanto, la playa sigue recibiendo visitantes, muchos de ellos movidos más por la curiosidad que por el deseo de disfrutar del paisaje.

Publicidad

Lo único seguro es que la misteriosa criatura ha despertado un enorme interés en toda Gran Bretaña, y será la ciencia la encargada de poner fin a las especulaciones en los próximos días.