¿Modelo o antimodelo de feminismo? Aida Victoria Merlano responde en Mañanas BLU

Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano que se encuentra en Venezuela tras huir de la justicia nacional que la condenó por delitos electorales, levantó una aguda polémica en redes sociales al afirmar que ser llamada “puta” en Colombia es un elogio , habló en Mañanas BLU sobre sus duras declaraciones.

“Sí me estoy aprovechando de algo, evidentemente, pero es de mi propia tragedia. Yo no me hice famosa porque mi mamá fuera una prófuga, me hice famosa porque a mí me capturaron y me acusaron de ser cómplice de una fuga”, declaró Aida Victoria Merlano.

“Me estoy aprovechando de mi tragedia y creo que de eso sí tengo el derecho”, añadió.

“Mi mamá sí es una prófuga, sí es una persona condenada. Me estoy aprovechando de mi tragedia”, agregó.

La hija de Aida Merlano aseguró que fue víctima de duras situaciones durante el escándalo por la fuga su mamá.

“A mí me humillaron públicamente, me sometieron a situaciones espantosas”, dijo.

Además, Merlano dijo que ha sido víctima del machismo en Colombia.

“Yo no he estudiado el feminismo, yo digo lo que pienso. Yo sí he sido víctima del machismo de la sociedad”, declaró.

Escuche a Aida Victoria Merlano en Mañanas BLU:

