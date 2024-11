Modelo OnlyFans quiere tener un bebé en marte: lanza picante propuesta a Elon Musk

Vía redes sociales, se viralizó la historia de la sueca Elsa Thora, una modelo de OnlyFans que quiere “salvar” a la Tierra. Para lograrlo, lanzó una inusual propuesta a nada más y nada menos que Elon Musk , fundador de Space X y actual dueño de X, antes llamado Twitter.

La hermosa mujer publicó una serie de videos y fotos, algunas creadas con inteligencia artificial, en las que comparte su deseo de convertirse “en la primera madre de Marte”. Según explicó, quiere tener un bebé nacido en el planeta rojo con Musk.

Modelo Elsa Thora Foto: Instagram elsa.thora

“Soñando más allá de la Tierra. Estoy poniendo mi vista en Marte para hacer historia como la primera madre en otro mundo. Es hora de llevar a la humanidad a las estrellas”, comentó Elsa a través de su cuenta de Instagram.

En uno de sus videos, citó directamente a Elon Musk, diciéndole que quiere ser una “madre marciana” y, además, ser parte de la misión que colonice ese planeta. Aseguró que el bebé lo tendría en la Tierra y luego viajaría a Marte a tenerlo.

En diálogo con el podcast australiano The Kyle & Jackie O Show, contó cómo piensa lograr tan extraña hazaña. Dijo no le diría que no a tener un hijo con el magnate Musk, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

“Si consigo hacerlo, lo grabaría de principio a fin (…) Sería un momento histórico que merece ser registrado”, añadió la modelo sobre la gestación.

Para llamar la atención de Elon Musk, Elsa lo ha etiquetado en sus varias publicaciones: “Creo que necesitaré conseguir más firmas para lograrlo”, insistió bromeando.

Las misiones espaciales de Elon Musk

Justamente, este martes, 19 de noviembre, fue un día histórico para Space X y su proyecto Starship, que se convirtió en el mayor cohete espacial jamás construido. Logró finalizar con éxito su sexta prueba y aterrizó sin daños.

Con esto, Musk quiere que el cohete sea el primer servicio privado que llegue a la Luna y a Marte, estableciendo presencia permanente en colonias en esos planetas.

De lograr las certificaciones que la Nasa pide como obligatorias, Starship formaría parte de la misión Artemis III, la primera que devolverá una tripulación a la superficie lunar en más de medio siglo.