Mujer confrontó a una joven que vendió a su esposo un regalo para su amante

En redes sociales, las historias de infidelidad suelen generar debates y gran curiosidad. La más reciente involucra a una vendedora que terminó siendo el blanco de una furiosa clienta, tras descubrir que su esposo le había comprado un regalo y otro para su amante, en el mismo establecimiento.

El episodio quedó registrado en video y rápidamente se viralizó, superando las 50.000 reacciones. En las imágenes, se observa a la mujer reclamarle a la empleada por, según ella, haber facilitado el gesto hacia la tercera en discordia.

“¿A vos te parece tener ética, tener moral? Yo soy clienta de esta casa, siempre vengo y te compro”, le reprochó la mujer, visiblemente alterada.

La joven, sorprendida por el enfrentamiento, intentó defenderse: “Señora, los regalos que su marido haga… ¿yo qué le voy a decir? ¿Disculpe, no le puedo vender dos regalos para su mujer y su amante? No es algo que a mí me competa”.

La discusión subió de tono cuando la clienta insistió en que la vendedora debía advertirle al esposo: “O le decís vos o le digo yo.” La trabajadora, sin perder la calma, replicó: “¿Usted cree que si yo le digo va a dejar de engañarla?”.

El caso ha dividido opiniones en redes sociales. Algunos usuarios señalaron que la mujer parecía más molesta con la vendedora que con su propio esposo, mientras otros defendieron que el papel de un vendedor no es juzgar ni cuestionar las compras de un cliente.

“La señora se sintió más traicionada por la vendedora que por el marido” y “Al marido también le dieron el regaño y no hizo tanto escándalo”, fueron algunos de los comentarios que circularon por el video viral.