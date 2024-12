Mujer confunde pegante para uñas con gotas para los ojos y termina en hospital; hay video

Un incidente no tan común ocurrió en Concord, Carolina del Norte , cuando una mujer se pegó el ojo con pegante para uñas por accidente, al confundirlo con gotas para los ojos. Esta situación rápidamente se volvió viral gracias a un video compartido en TikTok, que ha generado una gran cantidad de apoyo y solidaridad en las redes sociales.

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, sufrió el incidente pocos días antes de terminar diciembre. Su hija, Ria Faggart, compartió el video en TikTok , el pasado 27 de diciembre de 2024, mostrando a su madre hospitalizada, con el ojo cerrado y una expresión de dolor. Faggart explicó que su madre había confundido el pegamento para uñas con gotas para los ojos , lo que resultó en una lesión grave en el ojo.

Según Faggart, los médicos han informado que el ojo de su mamá permanecerá cerrado durante un período de entre cinco y siete semanas. Después de este tiempo, se le realizará una revisión para detectar posibles daños. La hija también detalló que la mujer estará fuera de trabajo durante su recuperación.

La reacción en las redes sociales ha sido en su mayoría de sorpresa y solidaridad. Muchos usuarios han dejado mensajes de apoyo, mientras que otros han compartido el video para ayudar a difundir una campaña de recaudación de fondos. La historia ha generado una gran cantidad de interés y preocupación, y muchos usuarios han expresado su deseo de ayudar a la mujer y su familia durante este difícil momento.

Algunos de los comentarios destacados son: "Estoy llorando por tu mamá, actualízanos como está ahora", otros dicen: "Por eso uso pegante de brocha", mientras otros defienden a la mujer de quienes se burlan: "Los que se burlan... ¿todo bien en casa?".



¿Qué pasa si me cae pegamento de uñas en el ojo?

Según la página especializada en oftalmología, 'All about vision', debe enjuagarlo inmediatamente con agua tibia. No importa si el pegamento es suave o fuerte, el enjuague debe realizarse durante al menos cinco minutos, y puede extenderse hasta 15 minutos si el pegamento es particularmente fuerte.

Existen varias formas de enjuagar el ojo correctamente después de que haya entrado en contacto con un producto adhesivo. Algunas de las opciones incluyen:



Utilizar una jarra o tetera limpia para verter un chorro de agua sobre el ojo, comenzando desde el ángulo interno y fluyendo hacia la oreja.

Enjuagar e irrigar los ojos con agua corriente de un cabezal de ducha.

Llenar un recipiente grande con suficiente agua para sumergir la parte superior de la cara. Abrir y cerrar los ojos mientras estén bajo el agua.

Es fundamental tener cuidado con los ojos durante el proceso de enjuague. Si la irritación persiste o si no se puede retirar completamente el producto de los ojos, es importante buscar ayuda médica. Además, es recomendable controlar el estado de los ojos durante varios días después del incidente, y comunicarse con un oftalmólogo lo antes posible si surgen complicaciones.

Este accidente es un recordatorio de leer las etiquetas y seguir las instrucciones de los productos. También es un ejemplo de la solidaridad y el apoyo que pueden surgir en las redes sociales en momentos de necesidad.