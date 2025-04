Con tutela exigen a MinMinas responder por inspección a EPM; Espinal defendió la empresa

Ya han pasado varias semanas y aún no hay respuestas de las acciones que adelantará la Superintendencia de Servicios en EPM, tras una petición del Ministerio de Minas y Energía de adelantar una inspección a la empresa paisa.

Y es que esta sería una de las repercusiones del tenso panorama derivado del rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Federico Gutiérrez, ocurrido a mediados de marzo, cuando una decisión judicial embargó las cuentas del Gobierno nacional por las deudas de los subsidios de la tarifa de energía en los estratos 1, 2 y 3 con la filial de EPM, CENS (Centrales Eléctricas del Norte de Santander).

En un primer momento, el representante a la Cámara por Antioquia, Juan Espinal, le pidió explicaciones a MinMinas frente al alcance de esta medida, incluso la Procuraduría le envió un oficio a esta cartera, pero ni así dice el congresista, hubo una respuesta.

"No hubo una respuesta de fondo. No vamos a permitir que este gobierno, que es enemigo de la generación de servicios públicos, nos lleven a un apagón. Le exigimos al gobierno Petro que sea más serio, que no haga populismo con la energía y con la prestación de servicios públicos de todos los colombianos", expuso el representante.

Publicidad

Sobre la inspección, se ha conocido que Empresas Públicas de Medellín no ha sido notificada y de hecho, en una carta interna, el gerente John Maya Salazar indicó que están abiertos y preparados para lo que cualquier autoridad o ente de control requiera. Asimismo lo ha indicado el alcalde Federico Gutiérrez, diciendo incluso que “las puertas están abiertas”.