Franco Colapinto se disculpa por sus comentarios sobre Uruguay: “No quise ofender a nadie”

El piloto argentino Franco Colapinto, actual piloto de reserva de Alpine F1, se vio envuelto en una fuerte polémica luego de realizar una serie de comentarios considerados ofensivos hacia Uruguay durante su participación en un podcast. Ante la ola de críticas, el joven deportista de 21 años ofreció disculpas públicas a través de sus redes sociales.

Todo comenzó durante una charla informal en el programa de los creadores de Nude Project, donde Colapinto hizo afirmaciones que no cayeron bien entre los ciudadanos uruguayos. Aunque dijo que le gustaba Uruguay, rápidamente pasó a minimizar su cultura y sus aportes.

“Uruguay me encanta, pero la realidad es que hay más argentinos que uruguayos. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco… no inventaron un choto, boludo. Se copiaron todo.”

Franco Colapinto Foto: AFP

La situación escaló cuando, entre risas, comparó a Uruguay con una provincia argentina y mencionó al futbolista Edinson Cavani como “argentino” por jugar en Boca Juniors.

“Uruguay es como una provincia argentina. Cavani ya habla argentino, es todo argentino”, expresó, mientras mostraba un termo con una calcomanía del delantero uruguayo.

Rectificación en redes

Tras la viralización del fragmento del podcast y el malestar generado en redes sociales, Colapinto publicó un mensaje en su cuenta oficial pidiendo disculpas:

“Che, quería pedir perdón lo antes posible por las pelotudeces que dije de Uruguay. Fue obviamente en tono de joda. A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo. No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas, el mate, las empanadas y me prendí.”

El piloto recalcó que el contenido fue grabado “entre amigos” y que no tuvo intención de ofender al pueblo uruguayo, al que aseguró tenerle aprecio por el apoyo recibido durante el año pasado.

Franco Colapinto pidió disculpas públicas al pueblo uruguayo luego de que se viralizaran sus dichos en una entrevista con Nude Project.



Un llamado a la reflexión

Las declaraciones de Colapinto han abierto nuevamente el debate sobre la responsabilidad de los deportistas y figuras públicas en sus intervenciones públicas, incluso en contextos informales. Aunque su intención fue humorística, muchos usuarios señalaron la importancia de evitar expresiones que puedan herir sensibilidades culturales o nacionales.

Colapinto, considerado una de las promesas del automovilismo argentino, buscará dejar atrás la controversia y continuar su carrera deportiva, ahora con un mayor nivel de conciencia sobre el impacto de sus palabras.