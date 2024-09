Mujer descubrió infidelidad y le envolvió el carro con bolsas: "Sé lo que haces con otra"

Un peculiar hecho, ocurrido en los parqueaderos de la Universidad Nacional de Colombia, se ha vuelto viral en redes sociales, específicamente en TikTok, donde un video que muestra la escena ha alcanzado más de 400 mil visualizaciones.

La grabación, compartida por un joven, documenta un vehículo que fue envuelto en bolsas de basura, cintas policiacas, tubos de papel higiénico y adornado con un cartel en el vidrio delantero que reza la palabra "infiel".

El video ha generado una ola de comentarios y reacciones entre los usuarios de la plataforma, muchos de los cuales expresan su sorpresa y curiosidad por la situación.

A lo largo de los 30 segundos que dura la grabación, se puede apreciar el cartel que, además de la palabra "infiel", incluye la frase "yo sé lo que haces con la otra", lo que deja entrever que se trata de una venganza relacionada con una infidelidad.

La respuesta en TikTok no se ha hecho esperar, y los usuarios han dejado decenas de comentarios al respecto, algunos humorísticos y otros cuestionando la naturaleza del acto. "¿Qué clase de venganza es esa? No le hizo nada al carro, apenas tiene papel encima y ya", comentó un usuario, refiriéndose a que, a pesar del despliegue visual, el daño físico al automóvil parece ser nulo. Otros, como en el caso de un segundo comentario popular, apuntan al verdadero problema: "El problema no es ese, el problema es dejarse pillar", haciendo alusión a la situación de infidelidad que habría desencadenado la acción.