Mujer fue despedida 4 horas después de firmar contrato por esta insólita razón

La búsqueda de empleo suele ser un trabajo complejo para muchas personas y gastan hasta meses en conseguir una oportunidad, por eso, ha sido habitual ver a algunos tomar la primera oportunidad que la vida les ofrece. Así le sucedió a una chica que, luego de graduarse, que a la primera chance que le dieron; sin embargo, fue despedida horas después de ser contratada.

Según contó en su cuenta de TikTok, hace poco ella logró su título profesional y pocos días recibió el mensaje de una amiga que le ofrecía una oportunidad en el puesto que ocupaba, pues, dijo, ella saldría de allí ante una mejor oportunidad. Por lo tanto, fue a la oficina y presentó su entrevista que culminó en total éxito y con el sí de los empleadores, que, incluso, le presentaron a todo su equipo de trabajo.

"Llegué puntual. Pasé la entrevista, me dieron recorrido y me dijeron mis funciones (...) Me habían dado el sí y estaba súper feliz, llegué a mi casa y le conté a mis familiares y personas allegada. Me estaba preparando para el otro día que sería ese primero y estaba emocionada porque era algo de mi carrera", contó.

Luego de unas horas, alrededor de 4, ella recibió una nueva llamada de la misma empresa en donde le preguntaron que cómo iba con los papeles y allí le consultaron si había hablado con la persona que la recomendó, su amiga, pues ella había tomado la decisión de volver a su puesto y, por ende, quedaba despedida ya que no necesitaban de sus servicios.

"Así rompí el récord de la persona contratada menos tiempo", dijo.

Este caso causó una ola de indignación en redes sociales de cientos de personas que vieron mal la acción de la "amiga" que solamente la utilizó.

"Para la próxima no le cuentes nada a nadie, ni a quien te recomiende"; "A ella le dijeron que no en otra empresa y se regresó. Si en unos pocos meses ves que ella se sale y te contactan"; "Soy Rh y espero que estés muy agradecida de no haberte quedado, es una red flag gigantesca", fueron algunos comentarios.