Mujer insultó a contacto de su esposo pensando que era la amante, pero resultó ser el jefe

Es viral en redes sociales un video que compartió Iván Riacho, un hombre que recibió mensajes de la esposa de uno de sus albañiles, en donde lo acusó por "mentiroso" porque pensó que era el télefono de la amante.

"Mirá Iván, ¿cómo te va? Que sos la trola que anda con mi marido, ¿no?", comenzó a pelear la mujer con él. "Vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo fácil porque todos somos gente grande. O te venís hasta el bar, o se va a enterar Iván, todo Facebook y todas las redes de todas las fotos y todas las conversaciones que están en el teléfono de mi marido", aseveró.

Publicidad

Según ella, la mujer que aparecía en la foto era la amante de su esposo, pero en realidad se trataba de la novia de Iván, por eso, ella "estaba" entre los contactos de él, pero porque su novio compartia momentos a su lado.

"Mirá, la verdad que no entiendo por qué me mandás ese mensaje porque nada que ver, yo estaba comunicándome con Matías porque tenía que terminar un trabajo", le respondió Iván a la mujer que no paraba de atacar a su novia, sin conocerla.

La esposa de la mujer aseguró que Iván la estaba defendido y que está bien que la defendieran, pero tenían que advertirle que se "metió con quien no debía".

"Mirá papi, la hacemos fácil: pasame con la pendeja. Pasame con la pendeja porque terminamos mal, eh. Todavía no me conocen a mí, no saben quién soy, la pibita se la quiso dar de trola, bueno, ahora que aguante. Porque aparece en todos lados su foto, aparece su número, la escracho por todas partes", amenazó.

Publicidad

Al final Iván decidió ignorarla por completo e incluso bloqueó el contacto de Matías para porteriomente despedirlo por lo sucedido. Además, la mujer nunca se apareció en su casa como le dijo.

El video que compartió Iván se volvió viral rápidamente, y ya le dieron más de 12 mil ’me gusta’s, cerca de 900 retuits y cientos de comentarios.

Publicidad

"Lo peligrosa que puede llegar a ser una paraguayita enojada de 1,50m"; "Medio sospechoso que el "albañil" te mande caritas de enamorado. Lo mandó la mina pescando"; "Más tóxica que red point mentolado", son algunos de los comentarios en la publicación.

Yo: A ver como se levanto el albañil hoy

El albañil: ... pic.twitter.com/SQ0d8yVDF1 — Ivan (@ivanriachi) August 27, 2022

Le puede interesar: Noticias de farándula