Video: Sebastián Yatra le robó un beso a una fan en pleno concierto y su reacción es viral

Sebastián Yatra vuelve a ser tendencia en redes sociales, pero no por su talento al cantar ni mucho menos por alguna polémica. El artista colombiano compartió en sus redes sociales que le robó un beso a una de sus seguidoras en pleno concierto.

"Le robé un beso a una fan anoche en concierto", publicó el artista en su cuenta de Tik Tok, en donde la reacción de la chica alegró a cientos de usuarios y seguidores del cantante colombiano.

La mujer no pudo disimular su alegría, pues después del beso empezó a saltar y se agarró la cara de emoción pura. Una amiga de ella se acerca a abrazarla, mientras que otras personas que vieron el momento se quedaron con la boca abierta por lo sucedido.

El video se volvió viral rápidamente y ya supera las 6 millones de reproducciones. Además, los me gusta alcanzaron los 800.000 y cientos de comentarios opinaron al respecto en donde felicitaron a Yatra por su "humildad".

"Wow la cara de las demás chicas. Sorry esa no era su noche"; "Hoy conocí lo que es la envidia"; "Las envidiosas al lado"; "La muchacha: no me volveré a lavar la cara nunca más"; "Dios tiene a sus favoritos"; "Ay me encantó su reacción y la de la chica de al lado que la abrazó, en vez de estar celosa se emocionó por ella", son algunos de los comentarios en el clip.

A pesar de que el beso se dio en julio durante el tour 'Dharma', la noticia sigue dando de qué hablar y algunos reviven el momento en redes sociales.

