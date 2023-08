Mujer llegó al aeropuerto en bikini y no la dejaron abordar su vuelo

La influencer brasileña y creadora de contenido, conocida como Kine-Chan, se vio envuelta en una controversia en el aeropuerto de Navegantes, Santa Catarina, Brasil , cuando intentó abordar un vuelo en bikini.

Kine-Chan, quien cuenta con una gran cantidad de seguidores en diversas plataformas digitales, compartió el incidente en su cuenta de Instagram. Según detalló, estaba luciendo un cosplay del personaje Rebecca de la serie ‘Cyberpunks Edgerunners’ de Netflix. Su atuendo incluía un bikini negro, una peluca y maquillaje, elementos esenciales para la caracterización. Aunque en la vestimenta original del personaje se añade una camisa negra encima, Kine-Chan decidió prescindir de ella.

La situación tomó un giro inesperado cuando el personal de la aerolínea le impidió el acceso al avión, argumentando que su atuendo no era adecuado para el entorno del aeropuerto ni para el vuelo. Aunque la joven sostenía que estaba vistiendo un cosplay y siguiendo la caracterización del personaje, las regulaciones de vestimenta tanto de la aerolínea como del aeropuerto no permitieron que se le permitiera abordar.

Mujer en bikini en aeropuerto Foto: Instagram @kinechan2.0

Kine-Chan expresó su frustración en una serie de fotografías publicadas en Instagram, en las que se la ve discutiendo con una empleada del aeropuerto. En su publicación, escribió: "¡Una situación muy aburrida sucedió este fin de semana! Intenté abordar el aeropuerto de Seafarers vestida como el cosplay de Rebecca para un evento. Sabía que podía llegar tarde, así que me vestí para no perder el tiempo y fui directamente allí. Pero me dieron instrucciones de ir a casa y cambiarme de ropa porque lo que llevaba puesto no era ´apropiado´. Les expliqué que iba a un evento".

Publicidad

La publicación en Instagram obtuvo una respuesta significativa, con más de 60 mil likes y miles de comentarios. Las opiniones variaron, desde aquellos que creían que Kine-Chan debía haber respetado las normas, mientras que otros la respaldan en su expresión artística.