Mujer que mechoneó a mesera en Valledupar rompe el silencio y revela inesperada versión

Sigue la novela detrás de la historia de una mesera que fue brutalmente agredida en un restaurante de Valledupar por otra mujer, al parecer, por un aparente caso de celos.

Luego de que la mujer agredida entregará su versión de los hechos, incluso con pruebas y pantallazos, Vanessa, como se identificó la agresora, desmintió su versión de los hechos.

Hay que recordar que la mesera había contado que desde que Vanessa llegó al lugar junto a un hombre , quien casualmente resultó ser conocido de ella, el ambiente fue pesado, ya que la agresora se vio molesta por la manera como se saludaron, sin embargo, la mujer agredida les brindo atención, incluso, reveló que ella misma le había preparado una limonada a Vanessa.

Todo esto quedó bajo pruebas de una conversación entre la mesera y el hombre que acompañaba a Vanessa, quien se burló de quien era su pareja, supuestamente hasta ese día, y la tildó de celosa.



La mesera también hizo comentarios diciendo que Vanessa necesitaba “revisarse sus inseguridades”.

Ante esto, Vanessa salió a hablar y contó que la mesera no había publicado todos los mensajes en donde, incluso, revelaba que le había escupido la limonada, lo que habría desatado la furia de la agresora.

Además, contó que ese día el hombre que la acompañaba le había pedido ir a comer con el fin de “recuperar la relación.”

Vanessa envió una disculpa pública tanto a la mesera, como al lugar donde ocurrieron los hechos, pero dejó claro lo que, supuestamente, había sucedido.

Escuche aquí toda la versión: