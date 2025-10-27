Mesera que fue agredida por cliente en restaurante en Valledupar rompió el silencio

Una fuerte polémica se ha desatado en Valledupar tras la viralización de un video en el que una joven mesera es agredida dentro de un restaurante. El hecho, ocurrido en el establecimiento Ke Pizza Valledupar, generó indignación en redes sociales y abrió un debate sobre la violencia y los celos.

De acuerdo con los primeros reportes, la clienta identificada como Vanessa perdió el control al leer un mensaje en el celular de su pareja que decía: “Hola, soy la chica de la limonada. ¿Te acuerdas de mí?”. Según versiones, el texto habría sido enviado por Scarleth Ontivero, la mesera que minutos antes había atendido a la pareja.

Testigos aseguraron que la mujer enfureció al creer que la trabajadora había conseguido el número del hombre a través de la aplicación de pago. En el video que se difundió ampliamente se observa cómo la clienta se abalanza sobre la mesera, la golpea y la arrastra del cabello hasta la calle, mientras otros comensales intentan separarlas entre gritos y confusión.



“No soy moza de nadie”

Tras el episodio, Scarleth Ontivero decidió romper el silencio y contar su versión a través de un video en redes sociales, donde mostró videos y conversaciones con el novio de la cliente. La joven aseguró que lo sucedido ha tenido consecuencias físicas y psicológicas.

“Yo soy la mesera. Por lo que pasó el domingo me dirijo a este medio, no por tener fama, sino por mí, por mi seguridad y mi hijo. Por mi familia, por todo el daño que me han causado, no solo físico, sino también psicológico. Con el corazón en la mano, quiero aclarar que no soy moza de nadie, no intercambié número con nadie... soy una persona que siempre ha sido muy correcta en sus cosas expresó

Además, aseguró que solo quiere "esclarecer los hechos" y proteger su integridad. “Soy muy familiar, muy dada para todo el mundo. Soy una persona que también se defiende, pero esta vez no pude. Nunca había peleado ni me había visto relacionada en este tipo de cosas. No me interesa que alguien me siga o esté pendiente de mi vida”, agregó.



La trabajadora enfatizó que su comportamiento laboral siempre ha sido profesional y que muchos clientes la conocen por su amabilidad y servicio.

Según relató Ontivero, el hombre involucrado era un amigo de infancia con quien había perdido contacto. Durante el encuentro en el restaurante, lo atendió con normalidad y notó la incomodidad de su pareja, por lo que mantuvo distancia.

Posteriormente, el hombre le escribió para aclarar que la situación había generado un malentendido en su relación. Ontivero aseguró que entre ambos no existía ningún vínculo sentimental, solo una amistad de años atrás.

Sin embargo, días después, la mujer regresó al restaurante y la agredió violentamente. “Fue horrible, no tenía cómo defenderme. Solo pensaba que me iba a matar. Decía en mi mente: ‘Me mató’. Yo solo le decía: ‘¿Qué te pasa?’. Me dijo que era por mi amigo. Me agredió horrible, agredió a mi compañera y tenemos pruebas para el proceso legal”, relató.

La mesera confirmó que ya emprendió acciones legales por la agresión y ha recibido apoyo de familiares, compañeros y usuarios en redes sociales.