Mujer mechonea a mesera tras descubrir que le mensajeaba a su novio: todo quedó en video

Un mensaje de texto desató la furia de una mujer en Valledupar al descubrir que una mesera coqueteaba con su novio.

Testigos lo grabaron todo.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

A través de redes sociales se viralizó un video que muestra un violento episodio de celos en un restaurante de Valledupar.

El incidente ocurrió en un famoso restaurante de pizza de la ciudad, cuando Vanessa, una joven cliente, descubrió un mensaje en el celular de su novio que decía: “Hola, soy la chica de la limonada. ¿Te acuerdas de mí?”. La autora del mensaje, según usuarios de Instagram, sería la mesera Scarleth, quien minutos antes los había atendido.

De acuerdo con testigos, la mesera habría obtenido el número del hombre a través de la aplicación con la que se pagó la cuenta de una limonada. Al percatarse del mensaje, Vanessa no dudó en confrontarla.

El video, grabado por uno de los acompañantes, muestra cómo la joven se abalanza sobre la mesera, la golpea dentro del restaurante y la arrastra del cabello hasta la calle, donde continúa la agresión con puñetazos en el rostro durante varios minutos. Clientes y empleados intentaron intervenir, pero algunos resultaron lesionados al tratar de separarlas.

Este es el video:

A pesar de la violencia, no se reportó la presencia de la policía ni se conoce si se presentó alguna denuncia. Tampoco se ha revelado la identidad del novio ni se han emitido declaraciones por parte del restaurante o de la mesera involucrada.

Vanessa, apodada por los internautas como “Vanessa de Valledupar”, aprovechó su popularidad para aumentar su número de seguidores y consolidarse como figura en internet.

