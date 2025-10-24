Habla dueño de restaurante en Valledupar donde mujer mechoneó a mesera por mensaje a su novio

En Valledupar se ha desatado una gran polémica luego de que se hiciera viral un video en el que una joven agrede a una mesera dentro de un restaurante de pizzas. El hecho, que ha causado indignación y debate en redes sociales, habría ocurrido después de que la clienta descubriera un supuesto mensaje entre su pareja y la trabajadora del lugar.

Según los primeros reportes, el incidente tuvo lugar en el restaurante Ke Pizza Valledupar, donde Vanessa, una joven cliente, perdió el control al leer en el celular de su novio un mensaje que decía: “Hola, soy la chica de la limonada. ¿Te acuerdas de mí?”. El texto, según varios usuarios de Instagram, habría sido enviado por Scarleth, la mesera que minutos antes había atendido a la pareja.

De acuerdo con testigos, la trabajadora habría conseguido el número del hombre a través de la aplicación con la que se pagó la bebida, lo que desató la furia de la cliente. En el video, grabado por un testigo, se observa cómo la joven se abalanza sobre la mesera, la golpea y la arrastra del cabello hasta la calle, mientras otros clientes intentan separarlas entre gritos de “¡Qué te pasa, déjala!”.

Video completo de la pelea de una loca con una mesera en Valledupar. La mesera debe demandar a la loca por lesiones personales y tentativa de homicidio. Eso no se puede quedar así. Todo por un hombre. Que poco amor propio tiene y cero salud mental. pic.twitter.com/76OINqb9gQ — LatamBuzz (@LatamBuzz) October 22, 2025

El dueño del restaurante se pronuncia

Ante la viralización del video y las especulaciones en redes sociales, el propietario del restaurante, Ke Pizza Valledupar, decidió aclarar lo ocurrido.



“Para frenar un poco las especulaciones sin sentido que han estado surgiendo sin contexto. Primero, yo no estoy amenazando a nadie; me han dicho que he estado amenazando personas para que eliminen el video de sus redes sociales, cuando yo respeto mucho que cada quien publique lo que quiera”, explicó en un comunicado publicado en redes.

El empresario también negó que el número del cliente pudiera haberse obtenido mediante la aplicación de pago. “Por medio de una captura de Nequi es imposible que una persona pueda tomar el número de teléfono de un cliente. Además, nosotros usamos como medio de pago QR o datáfono. No le damos números de teléfono de meseras a los clientes para que hagan los pagos”, detalló.

Finalmente, enfatizó que el restaurante no toma partido en la polémica: “Ojo, con esto no estoy defendiendo ni apoyando a ninguna de las partes. En Ke Pizza manejamos los pagos de forma profesional y segura. Jamás comprometemos los datos de los clientes. Hasta el momento no hay una versión verídica de cómo inició la conversación entre la mesera y el cliente; ya ellos darán su versión”.