Mujer se encontró con su atracador 10 años después y no dudó en confrontarlo; él ahora es cajero

Lupita Villalobos, una joven mexicana narró su historia en TikTok de cuando fue robada cuando "iba en la prepa" y como diez años después se reencontró con el atracador trabajando como cajero de un supermercado.

"Yo vivía en Armocillo y estaba en la prepa, nos fuimos al cerro a hacer una tarea; andabamos muy estudiantes. Cuando de repente varios hombres empezaron a salir de un momento a otro", narró la joven.

Publicidad

Según contó ella, el hombre le robó el dinero que llevaba ese día e intentó quitarle varias de sus pulseras; sin embargo, mientras lo hacía se percató en la apariencia del asaltante: "Tenía la piel reseca".

"Yo estaba temblando de los nervios y cuando empecé a bajar le dije que al menos me ayudara a bajar. Ahí muy caballeroso me bajó mi asalante y me dí cuenta que en la mano tenía una quemadura", añadió.

Lo que no esperaba ella es que diez años después se reencontaría con él, pues un día mientras estaba realizando las compras, se percató que el hombre que la atendia era el mismo que un día la asaltó: "Yo no me quería quedar con la duda, ¿de casualidad no asaltabas antes?".

Publicidad

"Él dejó de marcar las cosas y yo le dije, te reconocí por la quemada. Le recordé toda la historia y me contó que por ayudarme a bajar, le dieron una paliza horrible. Entonces le dije "no muchas gracias por quitarme solo el dinero" y me dijo de nada. No te achicopales, me alegra que te hayas reinvidicado", dijo.

Por último, la mujer contó que el hombre ya es padre e incluso ya se aplicó crema para ayudar que sus manos no sean más secas.

Publicidad

El video ya tiene más de 1 millón de visitas y miles de comentarios donde apoyan la actitud de la joven contando su historia: "Lupita no soporto estoy en mi trabajo soy policía y no puede chambear si no me cuentas que te respondió el reseco"; "El piel reseca, simón si soy"; "Tú bien disimulada cómo si fuera la pregunta más común que hace cualquiera", entre otros.

Le puede interesar: Al pelo con Tata