En el Día de la Mujer no hay mucho que celebrar por altas cifras de violencia

Este miércoles 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, sin embargo en Colombia lejos de ser una fecha para celebrar, debería ser un día para reflexionar por las altas cifras de violencia contra ellas.

Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y la Universidad de La Sabana, los homicidios causados por las parejas o exparejas pasaron de 100 en 2015 a 122 en 2016.

Según un informe revelado por la Universidad de La Sabana, los departamentos más afectados por esta problemática social fueron: Antioquía, con 36 casos en 2016; Bogotá, con 29 episodios; Santander, con 24; Atlántico, con 16; Valle del Cauca, con 15; Bolívar y Cesar, con 10.

Con relación a los casos de violencia sexual, el estudio confirmó que en el último año se presentaron 15.082 denuncias frente a 14.021 que se presentaron en 2015, registrándose un crecimiento del 7%.

“Las mujeres más afectadas fueron las que tenían entre 10 y 14 años, con 6.265 casos; seguido por las niñas entre 5 y 9 años (3.178); y tercero, las jóvenes entre 15 a 17 años (1.839)”, continua.

Un dato alarmante, revela que 1.538 bebés entre 0 y 4 años fueron presuntamente víctimas de agresión sexual durante 2016 en todo el país.

“Nosotras paramos”

Este miércoles, miles de mujeres en más de 30 países saldrán como todos los días de su casa a su oficina y en distintas horas del día alzarán sus manos por unos minutos como señal de protesta contra la violencia y la discriminación, pues reclaman que sus actividades son tan valiosas como las de los hombres.

Esto hace parte de la iniciativa “Nosotras paramos”, que a través de redes sociales es conocida como #8MParo.

La propuesta busca elevar un grito en el que las mujeres piden igualdad a sus gobiernos y, por supuesto, Colombia se sumará, pidiendo respeto hacia el género femenino y exigiendo un “basta ya” contra la violencia hacia la mujer.

Este 8 de Marzo nos sumamos al Paro Internacional de Mujeres



BASTA de violencia machista #8MParo pic.twitter.com/xwflu34Ydr — La Leonardo Favio (@laleonardofavio) March 3, 2017

Carmen Cecilia Martínez, vocera de Women's Links Worldwide, una de las organizaciones que apoyan la iniciativa, mencionó en El Espectador que este miércoles “es una oportunidad para recordar que es un día para actuar, no para que nos regalen flores y nos inviten a comer, es para demandar que el Estado nos proteja porque las mujeres no estamos murieron dentro de las casas y fuera de ellas, y no pasa nada”.