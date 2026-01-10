¿Ha sentido su mente más lenta y no sabe por qué? Experto explica la “niebla mental”

La llamada niebla mental es una de las consultas más frecuentes entre mujeres que atraviesan la transición hacia la menopausia. En entrevista con En Blu Jeans, el médico ginecólogo David Vázquez explicó qué es este fenómeno, por qué ocurre y cómo diferenciarlo de enfermedades neurodegenerativas.

Referencia depresión. Foto: ImageFx

El especialista aclaró que la niebla mental no es una enfermedad, sino un conjunto de síntomas subjetivos que afectan la concentración, la memoria inmediata y la continuidad del pensamiento, especialmente en mujeres alrededor de la menopausia.



¿Qué es la niebla mental y cuáles son sus principales síntomas?

Vázquez explicó que el término niebla mental fue acuñado en el siglo XIX por un médico inglés al observar cambios cognitivos leves en mujeres cercanas a la menopausia. Entre los síntomas más comunes están la dificultad para concentrarse, olvidar nombres, fechas o perder el hilo de una conversación.

Salud mental en Colombia// Foto: Pexels

Según el especialista, muchas mujeres identifican rápidamente estos cambios, lo que puede generar angustia, especialmente cuando interfieren con la vida laboral, social o familiar. Sin embargo, insistió en que se trata de una condición frecuente y transitoria en la mayoría de los casos.

La niebla mental no implica deterioro cognitivo estructural ni pérdida progresiva de funciones mentales. Es una condición común —presente en cerca de la mitad de las mujeres en menopausia— que puede generar ansiedad, pero no corresponde a un trastorno neurodegenerativo.



El impacto del 'multitasking' y los roles femeninos

El especialista explicó que la niebla mental suele afectar más a mujeres activas que cumplen múltiples roles. La dificultad para realizar varias tareas al mismo tiempo genera preocupación, especialmente en mujeres acostumbradas al multitasking.



Cuanto más se esfuerza una persona por recordar algo bajo presión, más se incrementa la ansiedad y mayor es la sensación de “bloqueo”, lo que refuerza la percepción de la niebla mental.

Mujer exitosa, referencia. Foto: generada por Image Fx

Vázquez señaló que existen factores que aumentan la probabilidad o la intensidad de la niebla mental, como enfermedades crónicas mal controladas (diabetes, hipertensión), condiciones sociales adversas y, especialmente, la soledad.

El aislamiento social, explicó, no solo incrementa el riesgo de niebla mental, sino también de otros problemas médicos y emocionales, por lo que recomendó mantener vínculos activos y redes de apoyo.

Publicidad

El experto aclaró que la menopausia es un momento específico en la vida de la mujer —la última menstruación— y que los síntomas alrededor de esta etapa hacen parte del climaterio.



El rol de las hormonas y el acompañamiento médico

El médico debe evaluar si los olvidos corresponden a niebla mental o si hay señales de un deterioro cognitivo leve que requiera atención especializada. Solo un pequeño porcentaje de mujeres presenta alteraciones que necesitan seguimiento neurológico o psiquiátrico.

Menopausia en las mujeres Foto: suministrada

La caída de los estrógenos durante la menopausia tiene efectos en múltiples sistemas del cuerpo, incluido el cerebro. Por eso, el doctor enfatizó que el ginecólogo debe ver a la mujer de manera integral y no limitarse solo a aspectos reproductivos.

Finalmente, reiteró que la menopausia no es una enfermedad, sino una etapa fisiológica que requiere acompañamiento, información y apoyo médico adecuado.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: