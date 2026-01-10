En vivo
¿Ha sentido su mente más lenta y no sabe por qué? Experto explica la “niebla mental”

El médico cirujano de la Universidad Javeriana David Vásquez explicó qué es la niebla mental, por qué aparece en la menopausia y cómo manejarla sin alarmarse.

