Hoy es difícil ser feminista porque hay un antifeminismo abrupto: experta

La profesora de filosofía política de la Universidad de Toulouse, Uria Bentohami, habló en En BLU Jeans de BLU Radio sobre la esclavitud en Colombia.



“Lo que ocurrió en Colombia no solo ocurrió aquí, fue parte de un sistema más global que fue el comercio del Atlántico. Hasta hoy en día tenemos una imaginación política que está impregnada por esta historia”



De la misma forma, Bentohami se refirió al papel del feminismo en la actualidad y la aceptación de las minorías sociales con la posesión de Trump como presidente de los Estados Unidos.



“Siempre habrá retrasos de este tipo -refiriéndose al maltrato a las mujeres-, el feminismo tiene que ser activista porque justamente hay una gran resistencia a la idea de la igualdad entre hombre y mujeres (…) Todas no tenemos la misma experiencia de ser mujer, no es lo mismo ser una mujer blanca a ser una mujer de color”, dijo.



Asimismo, la experta explicó cuál es el grado de aceptación en la sociedad del feminismo y las dificultades de declararse en esta condición.



“Es difícil decir hoy en público que se es feminista porque hay un antifeminismo abrupto que nos dice que queremos ser como hombres. Cuando las personas dicen eso, desde mi punto de vista, deja ver que el feminismo es necesario, ese tipo de gente trata de decir que la masculinidad es algo hegemónico que tiene su propio valor y que las mujeres no podemos pretender alcanzar este estatus”, añadió.



Por último, la experta envió un mensaje a todas las mujeres para estar unidas en contra de la violencia que viven.



“Creo que hay un mensaje de esperanza para todas las mujeres, lo que tenemos que hacer es juntarnos sin importar nuestras diferencias para rechazar la violencia contra las mujeres como lo es la vergüenza de sí mismas”, concluyó.