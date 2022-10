“Mujeres, no se enamoren de hombres que les hacen daño”: padre Corson

Citando proverbios 22, 24, que dice que “no tengas compañerismo con nadie dado a la cólera; y con el hombre que tiene arrebatos de furia no debes entrar, para que no te familiarices con sus sendas y ciertamente tomes un lazo para tu alma”, el pastor Andrés Corson hizo un llamado a las mujeres para que no se enamoren de hombres que les podrían hacer daño.

Publicidad

“Yo sé que la violencia familiar es causada tanto por hombres y por mujeres, pero la violencia del hombre generalmente es física”, comentó.

El pastor dijo que a las mujeres deben “tratarlas como es debido para que no fallemos en nuestras oraciones”.