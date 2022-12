Murió el director estadounidense Wes Craven, creador de Freddy Krueger

76 años en Los Ángeles víctima de un cáncer cerebral, informó su agente a la AFP.

El cineasta "estuvo rodeado de amor, en presencia de su familia" en el momento de su familia, de acuerdo con el comunicado de su representante.

Craven sentó las bases de su carrera con "The Last House of the Left", una cinta de horror escrita, dirigida y editada por él mismo en 1972.

"A Nightmare on Elm Street" se convirtió en 1984 en una de las mejores películas de su género, que dio vida a uno de los personajes más tétricos y temidos de la historia del cine: Freddy Krueger.

Este psicópata interpretado por Robert Englund apareció en un total de ocho films y una teleserie, y quedó por siempre ligado a la vida de Craven.

La cinta también fue la presentación en sociedad de Johnny Depp, un joven actor que nadie conocía por entonces.

El éxito de Craven, nacido el 2 de agosto de 1939 en Cleveland (Ohio), se multiplicó en 1996 con "Scream", una historia que terminó dando pie a una trilogía y que recaudó más de 600 millones de dólares en todo el mundo.

En ella aparecieron artistas como Drew Barrymore, David Arquette y Courtney Cox.

La muerte de Craven despertó en las redes sociales una ola de despedidas de actores y compañeros de profesión.

"Hoy el mundo ha perdido a un gran hombre, un amigo y un mentor, Wes Carven", manifestó Courtney Cox.

John Carpenter, director de "Halloween", lamentó tener que despedirse de su amigo "demasiado pronto". Junto a David Cronenberg formaron un trío de cineastas que marcó un antes y un después en el género del terror.

El escritor Deepak Chopra dijo estar sorprendido por "la repentina muerte" de Craven, a quien vio dos semanas atrás "en buena forma".

Craven estaba casado con Iya Labunka, exvicepresidenta de los estudios Disney.

AFP