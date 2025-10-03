En vivo
Murió famosa presentadora de televisión tras caer de un tercer piso: huía de ladrones

La noticia ha conmocionado a sus seguidores y compañeros, quienes llenaron las redes sociales de mensajes de despedida.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

La reconocida presentadora de televisión Somtochukwu “Sommie” Christelle Maduagwu, de 29 años, falleció tras caer desde el tercer piso de su residencia mientras intentaba escapar de un asalto armado.

El trágico hecho ocurrió el lunes 29 de septiembre, pero fue dado a conocer este viernes 3 de octubre. Según el diario The Sun, la joven conductora fue hallada inconsciente por la policía y trasladada de urgencia a un hospital, donde murió debido a la gravedad de las heridas.

“Con gran pesar, la gerencia y el personal de ARISE News anuncian el fallecimiento de nuestro querido colega, presentador de noticias, reportero y productor”, expresó el canal en un comunicado. “Sommie” se había destacado no solo en los medios de comunicación, sino también como abogada y por su calidad humana.

La noticia ha conmocionado a sus seguidores y compañeros, quienes llenaron las redes sociales de mensajes de despedida y reclamos por la falta de seguridad. Algunos usuarios han señalado presunta negligencia médica y criticaron las condiciones de inseguridad que rodearon el asalto.

Se conoció, además, que un guardia de seguridad del complejo de apartamentos resultó herido de bala durante el ataque. Las autoridades investigan el caso y buscan a los responsables.

De acuerdo con los primeros reportes, “Sommie” llamó a la policía al percatarse del peligro, pero el pánico la llevó a intentar huir, cayendo desde el tercer piso, lo que le provocó las lesiones fatales.

