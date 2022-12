Murió la leyenda del cine Kirk Douglas a los 103 años

La leyenda de Hollywood Kirk Douglas falleció este miércoles a los 103 años, informó su hijo, el también actor Michael Douglas.

"Con gran tristeza mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos ha dejado hoy", escribió en su página en Facebook.

"Para el mundo era una leyenda, un actor de la época dorada del cine que vivió hasta bien entrada su época dorada, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía marcaba una pauta a la que todos nosotros debíamos aspirar. Pero para mí y mis hermanos Joel y Peter era simplemente papá".

Kirk Douglas (Nueva York, 1916) encarnó papeles que marcaron la historia del cine, desde el esclavo Espartaco, espada en mano, hasta el pintor perturbado Vincent van Gogh.

Trabajó en más de 80 películas pero, a diferencia de las nuevas generaciones, nunca aceptó un papel en una secuela.

Recibió tres nominaciones a los Premios de la Academia en seis décadas de carrera pero la estatuilla solo llegó en 1996, cuando recibió el Óscar honorífico.

Y a medida que su salud le impidió volver a los sets de grabación, se hizo con su ahora viuda, Anne Buydens, cada vez más filantrópico, expresando su intención de donar a obras de caridad la mayor parte de su fortuna cuando ambos murieran.

La pareja reconstruyó 400 patios escolares en Los Ángeles y fue responsable de la construcción del "Harry's Haven", la unidad de Alzheimer bautizada con el nombre del papá de Kirk en el Hogar del Fondo del Cine y la Televisión en Woodland Hills, California.

"La vida de Kirk fue bien vivida, y deja un legado en el cine que perdurará por generaciones, y una historia como un renombrado filántropo que trabajó para ayudar al público y traer la paz al planeta", expresó Michael. "Te amo y estoy orgulloso de ser tu hijo".

Kirk Douglas, el incansable trabajador del cine

Douglas fue una gran estrella del cine clásico pese a no ganar un Oscar, nunca olvidó sus humildes orígenes y fue un trabajador incansable que solo abandonó el cine a los 80 años tras sufrir una grave apoplejía.

Creció en un barrio pobre, pero era buen estudiante y se graduó en Letras en la Universidad de St. Lawrence en 1934. Al acabar estos estudios se trasladó a Nueva York, donde hasta 1939 estudió en la Academia Americana de Arte Dramático.

Participó con pequeños papeles en obras de Broadway antes de enrolarse en la Marina en 1941 para luchar en la Segunda Guerra Mundial con el grado de alférez de navío.

Dos años después fue dado de baja por heridas de guerra y volvió a Nueva York donde participó en varias producciones teatrales y actuó en emisoras de radio.

La recomendación de la actriz Lauren Bacall, con quien había estudiado teatro en Nueva York, le abrió las puertas de Hollywood y en 1946 protagonizó en la meca del cine su primera película, "The strange love of Martha Ibers", de Lewis Milestone, en la que los protagonistas eran Barbara Stanwyck y Van Heflin.

Fue el comienzo de una larga carrera que se extendió durante seis décadas y más de noventa películas, además de producir una decena y dirigir dos largometrajes; "Scalawag" (1973) y "Posse" (1975).

Una larga carrera en la que se quedó tres veces a las puertas del Óscar -por "Champion" (1949), "The Bad and the beautiful" (1953) y "Lust for life" (1956), y en la que solo consiguió, en 1996, una estatuilla honorífica.

Douglas trabajó con alguno de los más grandes directores de cine estadounidenses, como Vincente Minelli, con quien hizo "The bad and the beautiful", "The story of three loves" (1953) y "Lust for life", en la que dio vida a Vincent Van Gogh, una de sus interpretaciones más celebradas.

Con Jacques Tourneur filmó "Out of the past" (1947), obra maestra del género negro; con King Vidor, "Man without a star" (1955); con Otto Preminger "In Harm's way" (1965); con Billy Wilder "Ace in the Hole" (1951); con Elia Kazan "The arrangement" (1969); con Howard Hawks, "The Big Sky" (1952) y con William Wyler, "Detective story" (1951).

Otras películas significativas de la carrera de Douglas fueron "20.000 leagues under the sea" (1954) o "Gunfight at the O.K. Corral" (1957), dirigida por John Sturges y en la que compartió cartel con su buen amigo Burt Lancaster.

Su última interpretación teatral fue en marzo de 2009 en el teatro que lleva su nombre en Culver City (Los Ángeles) con "Antes de que me olvide", una comedia en la que narraba su propia vida.