Murió York García, actor de 'Los Morales'

El joven actor York García murió en Bogotá luego de permanecer varios días hospitalizado.

Así lo revelaron varios actores y cantantes, allegados a Yorneis García, como era el verdadero nombre de este actor, quien participó en producciones como Los Morales.

“No lo puedo creer y aquí lo dijiste y ¿qué hacer con todas las metas y sueños incumplidos? Te quiero mi York, solo se me cruzan un sin fin de recuerdos por la mente en este momento y me quedo con cada uno de ellos hasta el infinito mi Yorneys Dios misericordioso té reciba con todos sus ángeles ... me duele mucho tu partida tan repentina. A tu familia mucha fortaleza ... hasta siempre mi pote dazaaa veee manito”, escribió Yeimy Paola Vargas.

“No tengo palabras! Solo dolor en mi corazón Yorkis! Me quedo con tus risas escandalosas , con tus conversaciones sobre baile, sobre cine, sobre Hollywood! Dios te recibe con amor! Fuerza a su familia! Con todo el cariño , con todo mi corazón oro por uds”, escribió, por su parte Elianis Garrido.

Otro que se pronunció fue el cantante Orlando Liñan, quien Instagram publicó una foto con García y escribió: “Hermanito, aún no puedo creer esto. Dios te tenga en su santa gloria.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de York García.

El actor en Los Morales