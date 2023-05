¿Muy tóxico? Exnovio le deja a mujer mensajes en Netflix para que conteste el WhatsApp

En redes sociales es normal encontrarse historias extraordinarias o motivadoras que rápidamente son viralizadas por cientos de usuarios. Como es el caso de una mujer que compartió las actitudes tóxicas de su exnovio que le dejaba mensajes en Netflix.

Este caso se viralizó rápidamente en redes sociales, pues, según narró la mujer, llevaban varias semanas sin hablar porque este hombre la había sido infiel y por eso ella decidió bloquearlo de todas las redes sociales, por lo que estaba utilizando Netflix para comunicarse.

"Mi ex me puso los cuernos y lo dejamos hace 4 meses, está bloqueado de todos lados y se dedica a cambiarle el nombre a los perfiles de Netflix para enviarme mensajes ocultos", manifestó la mujer en su video de TikTok.

Publicidad

Al parecer, según se da a conocer en las historia, la mujer comparte la cuenta con su exnovio, pero este hombre es el que paga y por eso hace este tipo de acciones con el objetivo de recuperar su atención.

El video ha alcanzado los 102.800 me gusta' en TikTok, así como 1.576 comentarios y ha sido compartido más de 4.000 veces. Asimismo, el clip se ha llenado de cientos de usuarios que no pueden ocultar la gracia y preocupación que les genera este tipo de acciones de este hombre. Vea el video aquí.

Entre los comentarios hay personas que creen que son mentiras de la mujer, como quienes le dicen que tenga cuidado por ese tipo de acciones tóxicas.

Publicidad

"Definitivamente cuando te quieren escribir, buscan la manera"; "Mi ex me hacía transferencias para así poder desbloquearlo y preguntarle el por qué lo hizo"; "Mi ex lo hizo por HBO. cambie la contraseña"; "Mi cuenta de YouTube se quedó en la tele y ahí comenzó a colocar frases para que lo lea porque también lo tengo bloqueado de todos lados", son algunos comentarios que tiene el video de TikTok sobre este hecho.

Le puede interesar: 'Noticias del día'