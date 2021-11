Natasha Klauss reaccionó por el regreso de Michel Brown, su 'esposo' en Pasión de Gavilanes 2

La actriz Natasha Kaluss, quien le da vida a Sara Elizondo en la novela Pasión de Gavilanes , reaccionó ante el regreso de Michael Brown, su 'esposo', de cara a la segunda temporada de la popular telenovela que tuvo su primer estreno en 2003.

“Ya que el señor Michel Brown ya contó y pudo confirmar que va a estar en Pasión de gavilanes 2 quiero decirles ahora sí por fin que yo soy la más feliz, ustedes no saben la falta [que me hace] mi Franco” [...] Te quiero mucho, te adoro, te amo, tú sabes lo feliz que estoy de que volvamos a estar juntos y no se imaginan todo lo que nos pasa”, escribió en sus redes sociales Natasha.

El anuncio, sin embargo, causó sorpresa en algunos seguidores de la telenovela, pues Brown había anunciado, en un principio, que no podría estar en la segunda temporada. Por ello, él también salió a contar qué había sucedido.

“Nos juntamos con la gente de Telemundo y en base a los mensajes, a la inmensa cantidad de mensajes que leí con mucho cariño de todos ustedes, logramos encontrar un tiempo para hacer una participación especial en la novela”, explicó Brown.

