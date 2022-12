¿Nave extraterrestre se acerca a la Tierra? Habla el creador de la teoría

Para el profesor Avi Loeb, jefe del departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, una nave espacial estaría volando más allá de la órbita de Júpiter, una afirmación que ha levantado ampollas entre la comunidad científica.

En entrevista con Mañanas BLU, el investigador dijo que cree que hace un año y medio observaron por primera vez un objeto que venía desde fuera del sistema solar, un objeto con características que no tienen ni los astros ni ningún otro planeta.

Añadió que por esta razón él considera que podría tratarse de un objeto artificial, que albergaría una civilización extraterrestre.

El profesor dijo que “Oumuamua”, como ha sido denominado este objeto, es diferente a otros que nacieron en nuestro sistema solar y que ha sido posible solo por el reflejo de la luz.

“Este es un objeto visto cerca de la Tierra. Hay muchos asteroides, pero ellos venían del sistema solar. Este es el primero que se sabe que viene del sistema solar”, dijo.

Oumuamua, como fue bautizado el extraño objeto interestelar, fue visto por primera vez en octubre de 2017 por Robert Werylk cuando cruzaba el Sistema Solar a unos 30.000.000 de kilómetros de la Tierra.

Sin embargo, la comunidad científica ha cargado duramente contra el astrónomo por sus teorías sobre Oumuamua. "Oumuamua no es una nave alienígena, y esa sola sugerencia es un insulto para la investigación científica honesta", ha afirmado el astrofísico Paul Sutter tras la entrevista de Loeb.

La astrofísica Ketie Mack tampoco ha mostrado clemencia con su compañero al asegurar que "a veces la gente escribe un artículo sobre algo que no cree que sea cierto con el mero propósito de figurar".

Pese a las duras críticas, Loeb no parece preocuparse por lo que puedan pensar el resto de científicos y asegura que no va a cambiar de opinión mientras no le demuestren que él está equivocado.

"Mucha gente esperaba que una vez que hubiera toda esta publicidad, me echaría atrás. Si alguien me muestra pruebas de lo contrario, inmediatamente retrocederé (...) Lo peor que me puede pasar es que me liberen de mis tareas administrativas, y eso me daría aún más tiempo para concentrarme en la ciencia", afirmó al Washington Post.

