Ni niños ni fotos: la polémica lista de peticiones de influencer a invitados de su boda

Para muchas personas su boda es el día más importante de sus vida, por lo que hacen todo para que sea una velada inolvidable, desde la fiesta hasta la ceremonia. Por eso deciden invitar a las personas que consideran más cercanas a la relación, en algunos casos con reglas, que pueden llegar a ser criticadas, como le sucedió al influencer 'Un tal Fredo'.

Y es que el joven influencer mexicano anunció su vida hace algunas semanas y ya le comunicó a sus invitados los detalles de la ceremonia. No obstante, 'Un tal fredo' enfatizó una serie de reglas que tienen que cumplir si piensan asistir a la ceremonia que si no cumplen incluso pueden ser sacados de la misma.

Esta es la polémica lista de peticiones del influencer

Niños

Parejas, acompañantes o 'plus one' que él no conozca

Celulares en la ceremonia

Fotos fuera del horario establecido

Gente sentada durante la fiesta

Vestidos con estampados

Sorpresas

Gente que quiera llamar la atención

Propuestas de matrimonio

Hostigar a los influencers que asistan

Personas que no lleven regalo

Tradiciones "nacas"

De inmediato sus reglas causaron una ola de comentarios en redes sociales, que, según él, "no son importantes" debido a que lo único que interesa es que los invitados cumplan todo esto. Sin embargo, aclaró adorar los niños y entienden que en la época de la tecnología es inevitable ciertas cosas, pero de todos modos no lo cambiará y que si alguien decide no ir por eso, "no hará falta".

Publicidad

"Ya viví eso con una amiga y el resultado al final fue que estaba sola la boda"; "Hice mi boda con tus 12 puntos y salió hermosa, los atacados no fueron, así que fue mejor para nosotros"; "En mi boda prohibí que las personas pidieran sus canciones; "Son los requisitos de tu boda o para presentar el examen de admisión", fueron algunos comentarios por la polémica boda.

Le puede interesar