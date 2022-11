¡Ni una palmada! Aprenda a aplicar la disciplina positiva con sus hijos

“La disciplina positiva es una forma de darles herramientas a los padres para que puedan educar a sus hijos con herramientas de amor y respeto”, explicó Nieto.



Según la experta, con la disciplina positiva se puede lograr que los niños cooperen, lograr que quieran arreglar su habitación o se les sirva lo que está servido sobre la mesa.



En Generaciones BLU se puso el ejemplo de las llamadas ‘pataletas’ en un centro comercial. En ese caso, la experta recomendó que una madre debería “de una forma amable y firme lo debe apartar del momento y dejarle tener sus sentimientos”.



“En disciplina positiva decimos que nosotros no estamos proponiendo que los papás dejen a los niños hacer lo que ellos quieran, para empezar porque esa mamá le daría el dulce o el juguete al niño y la mamá punitiva recurre a un grito o una palmada. Disciplina positiva va en la mitad, que sería apartar al niño firme físicamente si es necesario y permitirle transmitir”, añadió.



Finalmente, advirtió que la ‘disciplina negativa’ existe y se da cuando los padres de familia no usan estrategias basadas en el respeto y el trato digno.



Aplicación en la vida real



Una madre de dos niñas de 8 y 11 años de edad contó en Generaciones BLU cómo ha sido su experiencia durante los últimos 4 meses aprendiendo sobre disciplina positiva.

“Cuando yo comencé a probar y no decirle ‘Daniela, vas a hacer esto’, sino preguntarle qué plan tenía ella para resolver una situación, ahí sentí que el peso había cambiado por completo”, dijo la madre.



El portal Disciplina Positiva Pequeño Gran Humano www.disciplinapositivamx.com también ha profundizado en el tema y entregó “20 herramientas alternativas al castigo”:



1. Haz preguntas.



2. Evita las luchas de poder.



3. Expresa cómo te sientes.



4. Confía en que tu hijo(a) sea quien es diciendo: “Estoy seguro(a) que puedes pensar en una solución útil para resolver este problema, confío en ti”.



5. Motiva el respeto.



6. Aplica tiempo fuera positivo.



7. Actúa sin hablar.



8. Utiliza frases amables y firmes a la vez.



9. Cuando el niño está en pleno berrinche (fuera de casa), lo tomas de la mano (o en brazos) y le dices: “Es necesario irnos ahora, lo intentaremos otro día”.



10. Antes de que suceda, aclara las reglas y dile a tus hijos qué pasará si incumplen una.



11. Re-dirige la conducta.



12. Sé un ejemplo congruente.



13. Aplica la fórmula: privilegio = responsabilidad / falta de responsabilidad = pérdida de privilegio.



14. Juntas Familiares.



15. Considera los comportamientos desafiantes como oportunidades para adquirir habilidades de vida.



16. Ayúdalo a identificar sus emociones.



17. Usa cuentos y juegos para entrar en su mundo.



18. Entrena y da seguimiento.



19. Conecta con tu hijo(a).



20. Ponte en el lugar del niño.