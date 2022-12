'Niñas sin miedo', la fundación que lucha contra la violencia sexual en el país

Natalia Espitia, fundadora y directora de la fundación 'Niñas sin miedo', habló en el Altavoz de BLU Radio sobre sus proyectos contra la violencia sexual y embarazos en edades tempranas en niñas y adolescentes.

“La fundación empieza porque hace tres años pasé por un episodio de violencia sexual en espacio público en Buenos Aires (…) Este tema me marcó y me causó pánico. No podía salir a la calle, hasta que un día alguien, a través de una catarsis de montar bicicleta, me ayudó”, dijo.

Desde entonces Natalia empezó a pensar en proyectos para ayudar a todas aquellas mujeres que han pasado por lo mismo y a través de la bicicleta rompió con el miedo en las calles e incentivó el deporte como el arma contra la violencia sexual.

El 1 de octubre se llevará a cabo la rodada 'Niñas sin miedo', donde cientos de mujeres se movilizarán en Bogotá como muestra de su lucha contra la violencia de género y su empoderamiento como dueñas de su libertad y su autoestima.

