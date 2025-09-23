Niño 13 años sobrevivió a viaje en tren de aterrizaje de un avión: su explicación es insólita

Un impactante caso de “polizón aéreo” se registró en Asia, luego de que un menor afgano de 13 años viajara oculto en el tren de aterrizaje de un avión de pasajeros que cubría la ruta entre Kabul (Afganistán) y Nueva Delhi (India).

Según reportó la BBC, el menor, originario de la ciudad de Kunduz, en el norte de Afganistán, fue encontrado caminando desorientado por la pista del aeropuerto internacional de Delhi tras el aterrizaje del vuelo de la aerolínea Kam Air.

Cómo logró subir al avión

De acuerdo con las investigaciones, el joven ingresó sin ser detectado al aeropuerto de Kabul siguiendo a un grupo de pasajeros. Una vez en la pista, se escondió en el pozo central del tren de aterrizaje trasero, un espacio extremadamente reducido y peligroso, donde se pliega la rueda del avión durante el vuelo.

Durante la revisión de la aeronave, el personal de la aerolínea encontró un pequeño altavoz rojo que el menor llevaba consigo, único objeto personal que portaba.



El viaje y la detención en India

La Fuerza Central Industrial de Seguridad (CISF, por sus siglas en inglés), entidad encargada de la seguridad aeroportuaria en India, confirmó que el menor viajó en el vuelo RQ-4401 de Kam Air, que aterrizó en Delhi el domingo a las 11:10 hora local (05:40 GMT).

El niño fue retenido por varias horas para ser interrogado por las autoridades indias, quienes posteriormente lo devolvieron a Kabul en el mismo avión.

Durante el interrogatorio, el joven explicó que su intención no era llegar a India, sino a Irán, y que el viaje lo emprendió únicamente por curiosidad.

Riesgos mortales de los “stowaways”

Este tipo de travesías, conocidas como viajes de polizón aéreo, son extremadamente peligrosas. Según datos citados por la BBC, pocas personas sobreviven debido a las bajas temperaturas y a la falta de oxígeno a gran altitud.

Los expertos advierten que, en la mayoría de los casos, quienes logran sobrevivir pierden el conocimiento durante el vuelo y corren el riesgo de caer al vacío cuando el tren de aterrizaje se despliega.

Un hecho similar ocurrió en 2022, cuando un joven keniano de 22 años fue hallado con vida en el pozo de las ruedas de un avión de carga que aterrizó en Ámsterdam.