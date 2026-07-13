Niño de 3 años falleció tras caer del cuarto piso de un hotel; jugaba con su padre

Las vacaciones de una familia británica en Chipre se transformaron en una tragedia después de que un niño de tres años perdiera la vida al caer desde el cuarto piso de un hotel ubicado cerca de Chloraka, en el distrito de Pafos. El menor fue llevado de urgencia a un centro médico, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Según la información entregada por las autoridades, la familia había arribado a la isla apenas un día antes para pasar la temporada de verano. El accidente ocurrió durante la tarde del domingo, cuando el pequeño se encontraba con su padre en un área cercana al pasillo del hotel. Por razones que aún son materia de investigación, el niño cayó desde una ventana abierta situada en el cuarto nivel del edificio.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir el aviso alrededor de las 6:40 de la tarde. Luego de estabilizar al menor, lo trasladaron al Hospital General de Pafos, donde el personal médico confirmó posteriormente su fallecimiento. En el viaje también se encontraba la hermana del niño, de cinco años, quien no sufrió lesiones.

Tras el hecho, la Policía arrestó al padre del menor, un ciudadano británico de 37 años, mientras adelanta las diligencias para esclarecer las circunstancias de la caída. El hombre compareció posteriormente ante un tribunal en el marco del proceso investigativo.



De acuerdo con las autoridades, el padre es investigado por la presunta comisión de un acto imprudente, negligente o peligroso que habría causado la muerte del menor, además de un posible incumplimiento de sus deberes como responsable de su cuidado. Sin embargo, hasta el momento no se han establecido conclusiones definitivas ni se han confirmado cargos formales.

Los investigadores trabajan para determinar qué ocurrió en los instantes previos al accidente. Entre las diligencias se encuentran la recolección de testimonios de familiares, empleados del hotel y posibles testigos, así como la inspección del lugar donde se produjo la caída para verificar si existían condiciones que hubieran contribuido al hecho.