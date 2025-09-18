Niño de 7 años murió en fiesta de cumpleaños: estaba jugando con sus amigos y esto pasó

Lo que debía ser una tarde de celebración se convirtió en una tragedia en la ciudad de Córdoba, Argentina. El pasado lunes 15 de septiembre, un niño de apenas 7 años perdió la vida en medio de los juegos durante la fiesta de cumpleaños de un amigo, un hecho que generó conmoción en la comunidad y abrió un proceso de investigación judicial para esclarecer lo ocurrido.

El pequeño, identificado como Thian Toledo, se encontraba en la Capilla de los Remedios, en compañía de otros niños, cuando de manera inesperada se desplomó. Según relataron familiares, minutos antes de desvanecerse se había sentado en una silla y parecía fatigado, pero no había mostrado señales previas de malestar.

Los testigos alertaron de inmediato a los adultos presentes, quienes llamaron a una ambulancia. El menor fue trasladado al dispensario local con signos vitales muy débiles. A pesar de que el personal médico realizó maniobras de reanimación durante más de 45 minutos, Thian sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció.

Thian Toledo Foto: redes sociales

La noticia generó un profundo dolor entre los familiares, quienes aseguraron que el niño era completamente sano y no tenía antecedentes médicos que pudieran anticipar una situación de este tipo. “Era un niño muy alegre, siempre andaba corriendo y jugando”, declaró su madre.



La familia también manifestó su preocupación por lo que consideran una demora en la llegada de la ambulancia, lo que, según ellos, pudo haber influido en el desenlace fatal. Ana Toledo, tía abuela del menor, expresó en declaraciones a la emisora Cadena 3: “Supuestamente se había descompuesto, cayó al suelo y estaba morado. No entendemos qué pasó, todo fue muy rápido”.

La Fiscalía de 2º turno de Córdoba dispuso la intervención de la Policía Judicial, que ya realizó las primeras diligencias y ordenó la autopsia al cuerpo del niño. Los resultados de los estudios forenses serán determinantes para establecer con precisión la causa del fallecimiento y confirmar si se trató de un episodio repentino relacionado con una condición médica desconocida o de otro factor.