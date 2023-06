No era su semen: anulan condena a hombre acusado de violación tras 15 años preso

En una reciente decisión, el Tribunal Supremo (TS) anuló la condena de Ahmed Tommouhi, quien pasó 15 años en prisión por dos agresiones sexuales en la década de los 90. Tommouhi fue confundido erróneamente con un violador de Barcelona debido a su parecido físico.

Un fallo basado en nuevos elementos de prueba

El hombre presentó un recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que lo condenó por dos delitos de violación y dos faltas de lesiones a 24 años y 22 días de prisión. Los magistrados del Tribunal Supremo hestimaron su recurso y anularon la condena. El fallo completo se dará a conocer en los próximos días.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se reunió para deliberar sobre el caso después de que se permitiera a la defensa presentar el recurso de revisión, a pesar de la oposición de la Fiscalía. El recurso se basó en "elementos de prueba y nuevos hechos" presentados por el acusado.

Entre las pruebas presentadas se encuentra un informe que no fue considerado durante el juicio. Se trata de un informe sobre un resto de semen recuperado de la ropa interior de la víctima, que fue analizado por la Policía Científica de Barcelona en 1992. Sin embargo, este informe nunca llegó al conocimiento del tribunal, ya que los peritos no comparecieron para declarar, a pesar de que la prueba fue admitida. La defensa sostiene que este informe demuestra que el semen recuperado no pertenece a Tommouhi.

Publicidad

Otra prueba relevante es el testimonio de los peritos, así como la declaración de la víctima. La víctima, cuyo testimonio fue la única prueba considerada por la Audiencia Provincial de Barcelona para la condena, posteriormente admitió en una entrevista que se equivocó al identificar a Tommouhi.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

Un caso de errores e injusticias

Los problemas para Ahmed Tommouhi comenzaron en 1991, cuando se produjeron varias violaciones en las provincias de Barcelona y Tarragona. Tanto Tommouhi como su compatriota Abderrazak M. fueron encarcelados en relación con estos delitos. Sin embargo, un informe de la Guardia Civil en 1993 aseguró que no existían indicios de que ambos hombres se conocieran.

Publicidad

Inicialmente, Tommouhi fue acusado de 17 delitos, pero finalmente fue condenado a más de 100 años de cárcel por cuatro violaciones y un robo. Sin embargo, las únicas pruebas en su contra fueron los supuestos reconocimientos por parte de las víctimas.