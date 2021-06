¡No haga el oso! El peligro de un aviso público con errores de puntuación

En la sección “No haga el oso” de En BLU Jeans, el profesor Fernando Ávila recordó la importancia de los signos de puntuación en los avisos públicos.

Puso el caso de un letrero en un ascensor que dice”: “Peligroso no usar”.

“Le falta un signo de puntuación entre peligroso y no usar. Podría ser: “Peligroso. No usar” porque sin puntuación queda como si fuera peligroso no usarlo. Si es así, entonces, uno lo usa”, explicó el docente y experto.

Así mismo, se refirió a otras expresiones, como, por ejemplo: “Las 10 millones de dosis aplicadas, las 35 millones de vacunas para llegar a la inmunidad de rebaño”, muy usadas en referencia a la vacunación contra el COVID-19.

Al respecto, Ávila explicó que esas expresiones no están bien porque lo correcto es decir: “Los cinco millones de dosis”.

“No cambia a “las” porque sea femenino lo que se está enumerando. Hay que decir: “los 10 millones de hombres, los 10 millones de mujeres”.

Escuche al profesor Fernando Ávila: