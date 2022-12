No somos los únicos responsables de la lentitud de los diálogos: Farc

La guerrilla de las Farc, a través de alias ‘Pablo Catatumbo’, se pronunció y arremetió contra varios planteamientos que hizo el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto De la Calle, quien sostuvo que al llegarse a un acuerdo habrá dejación de armas más no entrega.

“Habiendo expresado nítidamente nuestra posición acerca del tema de la dejación de armas, la insistencia en equiparar esa dejación con la entrega de estas a la contraparte no es más que una falacia. Sabe muy bien el jefe negociador del Gobierno de Colombia que lo firmado en el Acuerdo General de La Habana no es la entrega de las armas a la contraparte. No se logra un acuerdo definitivo simplemente repitiendo miles de veces sus propias tesis ante las cámaras”, dijo Catatumbo.

“El país puede tener la plena seguridad de que en las Farc hemos tomado la decisión de buscar el fin del conflicto. En Cuba y en Colombia, nos la jugamos toda por la paz. Sin embargo, nuestra determinación, que ha sido consultada con la base guerrillera, no se debe confundir con una señal de rendición o de sometimiento. Si el establecimiento se sigue comiendo ese cuento, la paz será una quimera”, agregó.