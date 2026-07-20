Novia abandonó a su prometido antes de entrar a la iglesia y todo quedó en video: "No te amo"

Un video que circula en redes sociales muestra a una mujer que, instantes antes de ingresar a una iglesia para celebrar su matrimonio, decidió cancelar la ceremonia y abandonar el lugar en medio de una crisis emocional.

La grabación, cuya autenticidad y lugar exacto de los hechos no han sido confirmados, muestra cómo la joven rompe en llanto mientras expresa que no está dispuesta a continuar con la boda. Según se escucha en el video, la razón de su decisión es que nunca estuvo enamorada de su prometido.

El primero en intentar detenerla fue su padre, quien la acompañaba antes de entrar al templo. En medio de la discusión, la mujer le recordó que él conocía sus verdaderos sentimientos hacia el hombre con el que estaba a punto de casarse. Aunque el padre permaneció junto a ella durante algunos instantes, en las imágenes solo se observa que baja la mirada y mueve la cabeza, sin responder a los reclamos de su hija.

Mientras tanto, el novio, identificado en el video como Diego, salió tras ella al notar que se alejaba del lugar. Con evidente desesperación, le manifestó que sí la amaba y trató de convencerla de regresar para continuar con la ceremonia. Sin embargo, la respuesta de la mujer fue contundente.



"Yo no me quiero casar. Yo no amo a Diego. ¡Yo no te amo!", gritó mientras seguía caminando entre lágrimas.

¡Yo no lo amo!



Novia se arrepiente de último minuto antes de entrar a la iglesia. pic.twitter.com/ftc9bi2uu9 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) July 19, 2026

La situación se volvió aún más incómoda cuando la joven aseguró que nunca había sentido amor por quien sería su esposo. "Tú sabes que yo no te amo, nunca te he amado", afirmó frente al hombre, quien quedó visiblemente afectado por sus palabras.

En un nuevo intento por evitar que la boda se cancelara, el padre volvió a acercarse a la pareja y le insistió a su hija en que debía cumplir con el compromiso adquirido. La presión del momento terminó por desbordarla y cayó al suelo llorando desconsoladamente, repitiendo en varias ocasiones que no quería a su prometido.

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La reacción del novio no tardó en llegar. Entre lágrimas y con evidente frustración, le reclamó por no haber tomado esa decisión antes, cuando aún había tiempo de evitar la organización del matrimonio y el dolor que, según expresó, estaba sintiendo.

"No te lo voy a perdonar. Esto que me hiciste no te lo voy a perdonar", le dijo mientras intentaba comprender lo ocurrido.

Pese a los intentos de ambos hombres por hacerla cambiar de opinión, la mujer mantuvo firme su decisión. Después de levantarse, caminó hasta una vía cercana, donde detuvo un taxi y abordó el vehículo para abandonar definitivamente el lugar, dejando atrás la boda minutos antes de que iniciara.

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El video ha despertado miles de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios consideran que, aunque la decisión fue dolorosa, era preferible cancelar el matrimonio antes que iniciar una relación basada en sentimientos que no existían. Otros, en cambio, cuestionaron que la mujer esperara hasta el último momento para expresar lo que sentía, lo que terminó afectando no solo a su prometido, sino también a familiares e invitados que ya esperaban el inicio de la ceremonia.