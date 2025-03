Novia de "perdónenme todos, no acepto" rechazó por segunda vez a su novio y quedó en video

Lo que parecía ser un cuento de amor terminó convertido en un drama televisivo. Elena Barrantes , la mujer que se hizo viral en redes sociales después de rechazar a su novio, Clever Huayán, en plena ceremonia de matrimonio el pasado 14 de febrero, volvió a decirle "no" durante una emisión en vivo del programa “Andrea”.

¿De dónde salió el video de "Perdónenme todos, no acepto"? 👰🏻‍♀️



🏃🏻‍♀️💨 El 14 de febrero, durante una boda en Bagua, Perú, una mujer sorprendió al rechazar el matrimonio diciendo: "Perdónenme a todos, no acepto", antes de salir corriendo.



😥 Luego se reveló que había recibido… pic.twitter.com/Iii3NVm8Dv — TRECE (@trecepy) February 23, 2025

La historia comenzó en Bagua, Perú, cuando Elena y Clever se preparaban para dar el "sí, acepto" en el Día del Amor y la Amistad. Sin embargo, en un giro inesperado, la novia huyó del altar sin dar explicaciones. El video de su escape rápidamente se viralizó. Algunos rumores apuntaban a una posible extorsión, pero Elena aclaró que su motivación fue otra: vengarse de Clever por una infidelidad.

En el programa, Elena confesó que había descubierto la infidelidad de su pareja un día antes de la boda, gracias a una amiga que le envió pruebas del engaño. Fue entonces cuando decidió seguir adelante con la ceremonia, no para casarse, sino para dejar a Clever en el altar. "Yo no le decía nada a mi novio. Yo solamente lo quiero, pero no lo amo, él también sabe (…) Llegué y estaba ahí, arriba. Yo pensé que no, como yo soy fuerte hay que hacerlo", declaró.

A pesar de la confesión, Clever admitió su error y le pidió perdón a Elena, quien aceptó darle una segunda oportunidad. Sin embargo, la reconciliación no fue tan sencilla como parecía. La conductora del programa preparó una nueva ceremonia simbólica para que la pareja pudiera darle un nuevo comienzo a su relación, pero Elena volvió a rechazar la propuesta.

"Discúlpeme, pero no lo he pensado. Él vive en su casa, yo vivo en mi casa, yo vivo con mi mamá, mi hijo y mis hermanos, pero todavía no he pensado vivir con él. Lo quiero, pero no lo amo", dijo Elena, dejando en claro que, aunque sigue con Clever, no está lista para un compromiso mayor.

La pareja continuará su relación, pero queda claro que el amor no es suficiente para Elena, quien prefiere tomarse su tiempo antes de dar un paso tan importante como el matrimonio.