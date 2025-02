Descubrió que su esposo le fue infiel seis veces y lo expuso todo en redes

Lays, una usuaria de TikTok conocida como Sinergii, decidió convertir su dolor en una serie de videos que rápidamente captaron la atención de millones. Con más de 8 millones de reproducciones y un millón de "me gusta", su historia de infidelidad se hizo viral en la plataforma, generando empatía y debate entre los usuarios.

Lays relató que, durante los siete años que duró su relación, su exnovio la engañó en seis ocasiones. "Mi ex me puso seis veces los cachos, pero lo hizo de manera tan original que me dejó la anécdota. Decidí hacer videos para contar cada una de las infidelidades", explicó al inicio del clip que se volvió viral.

La primera infidelidad: un trío inesperado

El primer episodio de traición ocurrió en 2019. Ambos tenían planes de salir de fiesta con amigos, pero Lays no pudo asistir debido al fallecimiento de un familiar. Su novio, sin embargo, decidió ir solo con un amigo. Antes de salir, le prometió que al día siguiente comerían juntos.

Al día siguiente, a las 6:30 a.m., él le informó que había llegado a casa, pero su última conexión en línea fue a las 7:56 a.m., y poco después canceló su plan de comida. Decidida a no quedarse esperando, Lays fue a comer sola. Fue durante esa comida que comenzó a recibir mensajes por Instagram informándole que su novio la había engañado.

Publicidad

Devastada, Lays lloró hasta que su novio, al ser confrontado, negó que algo hubiera pasado. Sin embargo, la verdad salió a la luz cuando se reunió con una amiga para tomar un café. Esta le reveló que su novio y su amigo habían encontrado a una vieja amiga y habían tenido un trío. Aunque ambos hombres negaron la acusación inicialmente, la evidencia era contundente.

Más infidelidades y una confesión inesperada

Años más tarde, durante un encuentro casual en un café, el exnovio de Lays le confesó que, a lo largo de su relación, la había engañado más de seis veces. Esta revelación fue el detonante para que Lays decidiera compartir su historia en TikTok.