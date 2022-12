Nuevo caso de "usted no sabe quién soy yo" salpica a hermano del gral. Palomino

En su columna más reciente en la revista Semana, el periodista Daniel Coronell asegura que el hermano del director de la Policía Nacional, el coronel José Luis Palomino, y quien fuera hasta hace un mes el asistente del general Rodolfo Palomino, estarían involucrados en lo que calificó como “un episodio de desacato a la autoridad por parte de un sencillo patrullero de la institución”.

En el documento, Coronell se basa en un reporte que señala que dos carros fueron detenidos y en ellos se encontraba Jhon Jorge Lasso Lara, capitán de la Policía, quien afirmó exaltado al bajar del vehículo: “Ustedes no saben quién soy yo, no saben con quién se están metiendo”, alegando ser un oficial activo de la Policía en el grado de capitán, de apellido Lazo (sic), y quien es “el secretario privado de mi general Z-1”; es decir, del director de la Policía Nacional. Sin embargo, Coronell aclara que el capitán Lasso no era su secretario privado, sino su asistente personal.

La columna del periodista señala que acudieron varios hombres de la Policía, entre ellos el oficial de supervisión de la Policía de Bogotá en turno, que esa noche era el hermano del director de la institución.

Coronell asegura que, basado en el informe, “la autoridad de los patrulleros fue burlada sin consecuencias” porque en vez de respaldar a los patrulleros, el coronel Palomino, respaldó al asistente personal de su hermano, el director de la Policía Nacional, y cuestiona que el nuevo caso de “usted no sabe quién soy yo” sea tan discreto cuando se trata de oficiales de la Policía.

Separé de su cargo a mi asistente personal por actos indebidos: Gral. Palomino

El general Rodolfo Palomino , director de la Policía Nacional, le salió al paso de manera anticipada a una columna del periodista Daniel Coronell en la que se le señalaría por falencias en aspectos cruciales, especialmente relacionados con una “intromisión indebida en un procedimiento policial el día 28 de febrero del presente año” por parte de un oficial de la Policía, quien se desempeñaba como su asistente personal. ( Encuentre aquí más sobre la respuesta que entregó el general ).