Nuevo libro de Alejandro Gaviria será lanzado en la FilBo

En diálogo con Vanessa De La Torre, Alejandro Gaviria contó que en la Feria del Libro lanzará su nuevo libro ‘Siquiera tenemos las palabras’.

De acuerdo con Gaviria, el libro es una reflexión sobre la literatura como una forma de resistencia y salvación, además destaca la importancia de las palabras.

“El libro sale en la primera semana de la Feria del Libro, el sábado 27 de abril”, puntualizó.

El hombre que logró superar el cáncer al tiempo que lideraba la cartera del Ministerio de Salud, relató cómo fue su proceso de recuperación.

“Me he sentido mejor, el último examen me lo hice hace un año, sino que me perdí de los médicos (…) recuerdo un momento del examen, me bajo, y el asistente que entra y sale me dice se acabó (…) me pasó una cosa bonita”, manifestó.

Igualmente, expresó que el 1 de junio de 2017 le fue diagnosticada la enfermedad y que en 2018 la superó.

Por otra parte, el exministro de Salud aseguró que es un hombre que no cree en Dios. Sin embargo, dijo que respetaba a quienes profesan una religión.

“No creo en Dios. Entiendo la religión (…) la asocian muchas veces con la poesía. Respeto a quienes creen, pero estoy convencido que la muerte es para siempre, que la vida es un pequeño paréntesis entre la nada y la nada. Yo creo que nunca voy a cambiar”, sostuvo.

Sobre una posible aspiración política, Alejandro Gaviria fue claro en decir que “no tiene futuro político” por defender temas como el aborto, la eutanasia y la adopción para parejas del mismo sexo.

Finalmente, habló sobre el sistema de salud al que calificó, basado en estudios, de “aceptable” y de la Justicia Especial para la Paz (JEP)

Escuche la entrevista completa aquí:

