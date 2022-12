Nunca quise ser cantante, pero siempre quise cantar: Yolanda Rayo

Yolanda Rayo, una de las artistas más reconocidas y queridas por los colombianos, estuvo en En Blanco y Negro para contar cómo ha sido trayectoria y cómo logró convertirse en una de las cantantes más exitosa del país.



Explicó que desde pequeña quiso cantar, y aclaró que es diferente a haber querido ser cantante. Dijo que nunca lo contempló como una carrera profesional, pero su fuerte voz la encaminó a seguir una carrera y a poder dedicarse a esto por el resto de su vida.



Yolanda aseguró haber tenido una niñez bastante pobre, pero feliz. “Mi infancia fue una infancia pobre, con muy pocos recursos, una infancia de mucho trabajo, vivimos en todos los barrios del sur de Bogotá y me enorgullezco de decirlo. Vivimos en Tunjuelito, en San Benito, San Vicente, La Alquería, en Venecia. La casa que por fin compraron mis papás fue en el Rincón de Venecia y en Villa del Río”.



A Yolanda se le reconoce por ser extrovertida, por tener una energía que ‘prende’ cualquier escenario en el que se sube y por contagiar de una alegría incontenible con su voz, la misma con la que les cantaba a sus primos y hermanos desde los 8 años.



“Jugábamos en la calle como todos los niños, jugábamos golosa, pero siempre al cantante fui yo. Desde chiquitica lo hacía, íbamos a la finca de mis abuelos y había una piedra y cuando menos me daba cuenta esta mujer con este mechero rojo se subía a cantarles a los primos”, dijo la cantante.



Confesó que una tía “alcahueta”, fue la que creyó que ella podía tener un gran futuro en el mundo de la música.



Así mismo, dijo que su carrera no podrá estar completa si no compone algo especial para los niños.



“Me hubiera encantado ser Xuxa, por qué, porque tengo una niña interna que no deja jugar todo el tiempo. Y en mi vida soy así, no ve visto si no me disfrazo, soy colorinche, me encanta el brillante, la escarcha”



“Me encanta jugar con los niños todo el tiempo, y creo que esa es la deuda que tengo conmigo misma, daría la vida entera por hacer un álbum de merengues, pero sobre todo un álbum para niños”, aseguró.



Madre tolimense padre Cundinamarca, yo soy caribeña, Barranquilla no me perdona que no sea de allá, me hubiese encantado, pero soy tan ecléptica que hasta eso me tocó, me pasa en todos lso espacios enn los grupos donde trabajo, y finalmente se convitio en un estilo de vida



Una tía creyó en mi, mi tia fannysiempre fue la que le apostó, hasido como alcahueta, mi papá queráia azafata mama adolntologa y eso era lo que quería que hiciera.



Mi alma en blanco y negro nunca fue mi suelño, nunca dije quiro ser cantante, yo lo que quiero en la vida es cantante.



Me la pasaba cantando, lo que pasa es que nunca pensé es que lo pudiera hacer profesionalemnte