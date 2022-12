¿Operaciones y ropa? Estos son los riesgos de tratar a las mascotas como humanos

El zootecnista Camilo Nossa estuvo en En BLU Jeans este sábado hablando de la aceptación que debemos dar a la naturaleza de las mascotas.

Últimamente se vienen presentando diferentes operaciones y adaptaciones que hacen las personas con sus mascotas, tratarlos como niños es un extremo al que no hay que llegar, señala, porque “las personas somos más importante que los animales, no quiere decir que no sean importantes, pero hay que darles su respectivo lugar, tenemos que respetarlos conociendo sus necesidades y pudiéndolas suplir”.

Esterilización, cortes a diferentes partes del cuerpo, quitada de uñas ypara que, en el caso de los perros, no ladren, son algunos de los casos que

se presentan en la humanización que varios dueños hacen a sus mascotas.

“Desde el punto de vista de humanizar o no a los animales, hay que respetar la esencia, la naturaleza es coherente y pasa lo que tiene que pasar, no hay envidia y nos enseña muchas cosas”, afirmó el especialista.

Finalizó invitando a las personas para que antes de tomar cualquier decisión lo hagan porque se informaron y saben las implicaciones que eso traerá para su mascota.

“Las razas han cambiado porque la vida del ser humano ha cambiado, y se intenta condicionar las mascotas a su vida actual, pero no pasó que la gente haga las cosas por desconocimiento. Cada uno puede asumir a su mascota como le parezca, pero lo que no es admisible es que no conozca ni tenga razones válidas para tomar una decisión. Es más fácil preguntar que estudiar, por eso la invitación es a que aprenda sobre el animal y tenga criterio”, puntualizó el zootecnista.

