Orgullo País: la compañía que trae nutrición consciente a nuestros amigos de cuatro patas

El médico veterinario colombiano, Camilo Raigoso, decidió hace una década complementar sus tratamientos clínicos con recetas naturales que ayudaran a mejorar la salud de sus pacientes. Esa búsqueda constante, acompañada de estudios, amor por su profesión y la satisfacción de ver a cientos de perros más saludables, lo llevó, en 2024, a fundar Leal Pet Food, una marca que hoy empieza a transformar la forma de alimentar a las mascotas en el país.

La empresa nace con un propósito claro: el bienestar de los animales a través de una nutrición consciente, natural y funcional. Con el respaldo de un equipo interdisciplinario de médicos veterinarios, zootecnistas e ingenieros, Leal Pet Food ha desarrollado un portafolio innovador que incluye alimentos completos y balanceados para diferentes etapas de vida, así como una línea de snacks saludables y deliciosos, entre ellos galletas, deshidratados y hasta helados, que buscan convertir cada momento de alimentación en una experiencia única.

“Queremos que cada peludito no solo disfrute de su comida, sino que también reciba beneficios reales para su salud. Por eso trabajamos con ingredientes funcionales como aceite de pescado, cúrcuma, espirulina, betaglucanos, colágeno, glucosamina, condroitina, probióticos y prebióticos”, explica el doctor Raigoso.

La compañía, que actualmente se expande por ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Pasto, también tiene una visión social y ambiental. Su apuesta incluye la generación de empleo, el apoyo al agro colombiano y la creación de productos sostenibles, con la meta de impactar positivamente tanto la salud animal como el entorno.

Aunque el camino apenas comienza, cada vez más familias colombianas se suman a la manada Leal, confiando en una propuesta que combina ciencia, amor por los animales e innovación. “Soñamos con romper fronteras y llevar nuestros productos al mundo”, asegura el fundador, convencido de que la nutrición consciente es la clave para mejorar la calidad de vida de los mejores amigos del ser humano.

