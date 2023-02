Oscar Larsson, la historia de un colombo-sueco que anhela con encontrar a su madre biológica

Oscar Andrés Larsson (o Gaviria, como aparece en su registro civil) es un bogotano que desde los dos años y medio fue dado en adopción a una pareja sueca y quien, a sus 33 años, sigue anhelando con conocer a su madre biológica.

Nació en la capital el 12 de septiembre de 1989. Poco más de dos años después fue entregado a Kjell y Annelie, una pareja que viajó desde Mariestad, en Suecia, hasta Bogotá, Colombia, para darle una nueva oportunidad de vida.

Oscar Larsson, en sus primeros años Foto: suministrada a Blu Radio

Su registro civil no cuenta con los nombres de sus padres biológicos, pero Oscar no pierde la esperanza de poder encontrar a algún familiar que le ayude a comprender y a resolver ese interrogante con el que creció.

“En mi colegio, en general todos los niños eran blancos y rubios. Entonces a los 7-8 años le pregunté a mi madre por qué yo soy moreno y ella es blanca, a lo que me respondió que tenía dos madres: una en Colombia y ella. Desde ese día entendí y mi vida cambió”, contó Oscar Larsson en diálogo con Blu Radio.

Publicidad

A sus 20 años, se fue a vivir a Oslo, capital de Noruega. Allí conoció su cultura por dos años, antes de interesarse completamente en el idioma español (lengua en la que desde niño tarareaba canciones y de la que se le hacían familiares ciertas palabras).

Barcelona se convirtió en su próximo destino. Con 22 años, Oscar se mudó a la capital de Cataluña, en España (país que desde pequeño había visitado y que le había encantado), para iniciar una nueva vida y acercarse un poco más a esas raíces (al menos con el idioma) que desde dentro lo llamaban.

Oscar Larsson, en sus primeros años Foto: suministrada a Blu Radio

Para junio de 2018 una luz llegó a su vida. En una playa, festejando la Noche de San Juan, Oscar conoció a Dalma quien, a la fecha, es su prometida. En ese momento, ella no entendía su historia, pues él le contó ser colombo-sueco, pero hablaba poco o nada de español.

Publicidad

Sin embargo, eso no fue motivo para que no se empezaran a conocer y para que ella se convirtiera en un apoyo fundamental en su vida, tanto así, que por casi cinco años que llevan construyendo una relación, Dalma no ha dejado de motivarlo a que intente completar esa pieza faltante en su vida.

“El deseo de él es buscar y encontrar a su madre, para que el día que nos vayamos a casar ella esté presente o nosotros viajar a Colombia”, relató Dalma.

En Colombia, un crudo recuerdo de sus primeros años prima por sobre cualquier otro que pueda tener. Oscar detalló de lo que, cree él y su prometida, fue el momento de la entrega a sus padres suecos.

“Es un segundo de recuerdo. Una persona, que no se quién es, pero puede ser mi madre, ¿no?, me tenía en brazos y empezaba a llorar al entregarme a otra persona en un juzgado. Annelie (la madre adoptiva) me contó que cuando me entregaron a ella en el juzgado vio a una mujer llorando con un niño, y yo era ese niño”, narró Oscar a Blu Radio.

Oscar Larsson, en sus primeros años Foto: suministrada a Blu Radio

Publicidad

Su deseo y esperanza por encontrar a su madre y recibir un abrazo no se ha apagado por todos estos años y no lo hará. Un llamado desde dentro de sí mismo a conocer su historia, de dónde viene y si tendrá más familia es lo que lo motivó a contar su historia.

Si usted reconoce al niño de las fotografías o cree poder ayudar en la búsqueda de Oscar, puede comunicarse a el siguiente número en Colombia: 3503497206.