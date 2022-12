Óscar ‘Tito’ López se despide de BLU, pero sigue caminando en la radio

El considerado uno de los pioneros de la radio musical y juvenil del país Óscar ‘Tito’ López se despide de BLU, incluso de Colombia, para darle la bienvenida a nuevas apuestas relacionadas con su máxima pasión: la radio.



‘Tito’ López, exdirector de grandes referencias de la radio musical como Radioactiva y La Superestación, se quedó en la memoria de aquellos jóvenes amantes del rock, el pop y, en general, de la música que marcaba tendencia a nivel mundial.



Bluradio.com habló con ‘Tito’ sobre sus nuevos proyectos y aseguró que, “aunque la decisión de dejar BLU en su mejor momento fue difícil, es una manera de reencontrarme con mi familia en una vida más tranquila”.



Bluradio.com: ‘Tito’, ¿cuál es su próximo destino?

“Parte de mi sueño como pensionado era radicarme en un sitio fuera de Bogotá, pues Bogotá me ha dado todo: hay trabajo, hay dinero y uno trasciende, pero luego de 30 años en la capital del país hay cosas a las que no me he podido adaptar, como el clima”.

Bluradio.com: ¿Qué proyectos vienen ahora?

“Inicialmente planeaba irme con mi familia a la costa, específicamente a Cartagena. Me gusta mucho Costa Rica porque allí trabajé varios años, pero por el precio del dólar no podía disfrutar mucho de mi pensión, pero esto cambió luego de que me ofrecieran seguir trabajando en radio, como asesorías, etc”.

Bluradio.com: Es decir, ¿continuará haciendo radio?

“Sí, pero de una manera más autónoma. Tengo disposición completa de mi tiempo, puedo hacer radio musical, hacer labores de discjockey y asesorar a más personas en lo que he aprendido de radio”.

Bluradio.com: ¿Qué le deja BLU?

“Todo en la vida es un aprendizaje y Blu Radio fue una de las experiencias más bonitas que he vivido. Vi crecer este proyecto radial desde que el edificio era solo un parqueadero y aún no había personal. El objetivo del nuevo proyecto radial de Caracol Televisión era ser ‘La nueva alternativa’ y lo logramos, al llegarle al público juvenil. Toda una vida en radio musical sirvió para que BLU se diferenciara de las demás emisoras habladas del país”.



De la mano de ‘Tito’ López y Carlos Arturo Gallego, vicepresidente de la Unidad de Radio, BLU Radio se consolidó en cuatro años como la segunda emisora hablada más importante del país.



Los 80 y los 90

Empezó su carrera radiofónica en 1982 en La Voz del Cine, programa de la emisora juvenil Veracruz Estéreo de la ciudad de Medellín, destacada por emitir música rock. Allí estuvo hasta 1988, año en el que llegó a la Superestación de Bogotá.



La Superestación fue una de las emisoras más exitosas de mediados de los 80 y principios de los 90 en Bogotá.

En 1988, ‘Tito’ se le midió a dirigir por 8 meses la estación que se transmitía en los 88.9 FM, ahí nació el famoso ‘Zoológico de la Mañana’ junto a Jorge Marín y ‘El Capi’ Romero.



Luego de ese periplo al frente de la Superestación, reconocida por su arrollador éxito en Bogotá, López llega a asumir la dirección de Radioactiva, emisora que se catalogaba como una de las más exitosas de la Cadena Caracol y que llegó a tener más de 16 emisoras en todo el país.



Con ‘Tito’ a bordo, Radiactiva llegó al primer lugar de audiencia con un equipo conformado, entre otros, por Andrés Nieto, Alberto Marchena Jr, Jorge Marín, Juan Manuel Correal y Guillermo Díaz Salamanca; haciendo exitosos diversos morning shows como “La Locomotora”.



Los 2000



López termina su ciclo en Radioactiva en 1996, pero no para dejar la radio sino para asumir la dirección nacional de emisoras musicales de Caracol Radio, cargo que asumió hasta el año 2005.



Pero sus proyectos no terminaron ahí, porque ese año asumió la gerencia del Grupo Latino de Radiodifusión Costa Rica, donde amplió la cobertura de las emisoras de la cadena



En 2009 vuelve a Colombia para asumir la dirección nacional de emisoras musicales de RCN Radio, conformada por más de siete emisoras con formatos diferentes cada una. Allí creó un plan para capacitar a los directores de emisora de las diferentes ciudades en técnicas y estrategias radiofónicas.