Pablo Escobar y los patrones de la brujería, una travesía por las historias oscuras del narcotráfico

En el programa Bla Bla Blu, el antropólogo, investigador y periodista Esteban Cruz presentó su libro Pablo Escobar y los Patrones de la Brujería, una obra que desentraña las conexiones entre el mundo del narcotráfico y las creencias místicas en Colombia. A través de una conversación fascinante, Cruz reveló cómo las historias oscuras y paranormales se entrelazan con la figura de Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más notorios de la historia, y cómo estas narrativas reflejan una lucha cultural y social en un contexto de violencia y superstición.

El libro, que Cruz describió como "tres libros en uno", explora no solo las historias de brujería asociadas al narcotráfico en Colombia, sino también las creencias populares en México y Venezuela.

"Es un libro de historias paranormales, de santos populares que tienen que ver con el narco de México, otro con el Tren de Aragua y las creencias de nuestros hermanos venezolanos, y finalmente, las historias de lo que fue esa terrible época del cartel de Medellín", explicó Cruz durante el programa.

La Brujería en el Narcotráfico: Un Fenómeno Transnacional

Uno de los aspectos más impactantes que Cruz compartió en Bla Bla Blu fue la relación entre el narcotráfico y las creencias espirituales en Venezuela. "En Venezuela, el tipo de creencias en la brujería, la hechicería y el espiritismo es diferente a otros lugares", señaló. Cruz relató cómo los venezolanos creen en la existencia de espíritus que habitan en otro plano y que pueden ser invocados por personas especiales, conocidas como "materias" o "médiums".

Entre estos espíritus, destacan figuras como José Gregorio Hernández, un santo católico que, según los creyentes, posee a los médiums y les permite curar enfermedades. Sin embargo, también existen espíritus asociados al crimen, como "Ismael el Santo", líder de la llamada "Corte Malandro", una pandilla espiritual que incluye a ladrones, narcotraficantes y otros delincuentes. Cruz contó cómo, tras una intensa búsqueda, logró entrevistar a una bruja vinculada al Tren de Aragua, quien afirmaba comunicarse con Ismael.

"Ella me dijo: 'Ismael me dijo que tenía que hablar contigo y contarte todo porque él quiere que sepas que existe el mundo espiritual'", relató Cruz. Esta bruja, cuya identidad no fue revelada, compartió con el autor detalles sobre cómo los líderes del Tren de Aragua acudían a ella para consultar con Ismael antes de cometer crímenes. "Me contó cosas increíbles, como cómo funcionan las estructuras criminales y cómo los espíritus supuestamente los guían", añadió Cruz.

El Tren de Aragua: Orígenes y Creencias

Durante el programa, Cruz también explicó el origen del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más temidas de América Latina.

"El nombre viene de un proyecto ferroviario impulsado por el gobierno venezolano", detalló.

Mientras construían el tren, los obreros comenzaron a extorsionar a las empresas, y ese grupo creció hasta convertirse en una organización criminal transnacional dijo

Lo más sorprendente, según Cruz, es cómo los miembros del Tren de Aragua mantienen sus creencias en los espíritus y los médiums.

"Ellos dicen que, cuando un espíritu los posee, no recuerdan nada. Es como si se transportaran a otro plano", explicó. La bruja entrevistada por Cruz afirmó que, durante sus trances, Ismael la llevaba a pedir drogas y prostitutas, algo que ella jamás haría en su vida normal.

Pablo Escobar y el Pensamiento Mágico

El libro también dedica un capítulo entero a Pablo Escobar, explorando cómo el narcotraficante recurría a rituales y creencias místicas para proteger su imperio. Cruz entrevistó a familiares de Escobar, quienes le revelaron detalles inéditos sobre su vida.

"Después de escapar de La Catedral, Escobar se refugió en una casa pintada de un color que consideraba mágico", compartió Cruz.

Ese lugar representaba tranquilidad para él, y ahí es donde comenzó a planear su siguiente movimiento

Además, el autor narró cómo algunas personas aseguran haber tenido encuentros paranormales con el espíritu de Escobar. "Un hombre me contó que, durante una experiencia cercana a la muerte, vio a Escobar en una moto. Escobar le dijo que mirara la placa de un carro, y con ese número ganó la lotería", relató Cruz. Estas historias, según el autor, reflejan el pensamiento mágico que rodea la figura de Escobar incluso después de su muerte.

Esteban Cruz cerró su participación en Bla Bla Blu reflexionando sobre el miedo y la fascinación que rodean estas historias.

"Siempre sentí temor al investigar estos temas, pero sabía que era importante contarlos", confesó.