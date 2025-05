Padre de joven colombiana que murió en Egipto rompió el silencio y señaló al responsable

El pasado 24 de abril, Ivonne Daniela Latorre, una colombiana de 24 años, viajó a Egipto acompañada de su amiga Estefanía Bedoya. Días después, el 4 de mayo, falleció tras permanecer varios días en coma por múltiples fracturas y lesiones internas que, según las autoridades locales, habrían sido causadas por una supuesta caída desde una altura considerable.

Sin embargo, su familia descarta la versión de un accidente. “Mi hija se sintió en peligro, se comunicó con dos amigas, dejó alertas. Ella dijo: ‘Si me pasa algo, es tal persona’. Y efectivamente, le ocurrió”, aseguró su padre en diálogo con el podcast 'Más allá del silencio'.

La joven antioqueña fue hallada gravemente herida tras haber asistido a un festival de música. Desde entonces, surgieron dudas por los testimonios contradictorios de Estefanía Bedoya y la desaparición en redes sociales de una tercera persona clave: una mujer transcolombiana identificada como Jessi Escobar, quien fue directamente mencionada por Ivonne en sus mensajes de auxilio antes de perder el conocimiento.

“Según nos informó el cónsul, existe un video donde se ve a Ivonne discutiendo con Jessi. No sabemos qué se dicen, pero mi prima se va sola. Estefanía asegura que no la acompañó porque hacía mucho sol y que la recogería más adelante. Pero cuando llegó al sitio acordado, Ivonne ya no estaba”, relató su prima Evely.

Los familiares, que viajaron desde Barcelona hasta El Cairo para estar con Ivonne durante su hospitalización, describieron un cuadro clínico devastador: fracturas en piernas, brazos, cuello, columna, cabeza y pelvis. Su estado era de coma profundo, no inducido. Pese a los esfuerzos médicos y el acompañamiento de su madre en los últimos días, Ivonne no logró sobrevivir.

La familia insiste en que las autoridades egipcias han sido herméticas con la información. “Nos dicen que hay videos en la fiscalía, que podemos verlos, pero que debemos viajar a Egipto. No entregan información por internet ni por teléfono”, explicó el padre de la joven.

La sospecha principal recae sobre Jessi Escobar. “Nosotros creemos que ella es la directa responsable de lo que le ocurrió a mi hija. Ivonne la señaló, y tras el hecho, Jessi abandonó Egipto cambiando su vuelo anticipadamente para evitar a la policía”, afirmó Tito Latorre.

El caso sigue sin esclarecerse completamente, mientras la familia clama por justicia y respuestas claras. “No podemos aceptar que digan que fue un accidente. Mi hija sabía que algo iba a pasarle", concluyó.